Партии часто берут на себя неисполнимые обязательства, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Другие партии и политические силы, в отличие от партии "Единая Россия", часто берут на себя неисполнимые обязательства в погоне за голосами и популярностью, и потом ни за что не отвечают, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

« "Как часто выглядят программные документы других партий? Им, во-первых, легче, потому что они критикуют. Во-вторых, они берут на себя обязательства, которые в принципе неисполнимы", - сказал Медведев во время выступления на форуме " Единая Россия . Есть результат!".

Он отметил, что в отличие от большинства других партий и иных политических сил, "Единой России" нужно относиться к программному документу максимально внимательно. Так, эти партии в погоне за голосами и за сиюминутной популярностью, одержимые популизмом, потом ни за что не отвечают, пояснил председатель ЕР.