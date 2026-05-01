23:13 01.05.2026
Партии часто берут на себя неисполнимые обязательства, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
  • Медведев заявил, что другие партии часто берут на себя неисполнимые обязательства в погоне за голосами и популярностью.
  • И потом ни за что не отвечают, подчеркнул он.
  • Медведев отметил, что в отличие от большинства других партий ЕР нужно относиться к программному документу максимально внимательно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Другие партии и политические силы, в отличие от партии "Единая Россия", часто берут на себя неисполнимые обязательства в погоне за голосами и популярностью, и потом ни за что не отвечают, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
«
"Как часто выглядят программные документы других партий? Им, во-первых, легче, потому что они критикуют. Во-вторых, они берут на себя обязательства, которые в принципе неисполнимы", - сказал Медведев во время выступления на форуме "Единая Россия. Есть результат!".
Он отметил, что в отличие от большинства других партий и иных политических сил, "Единой России" нужно относиться к программному документу максимально внимательно. Так, эти партии в погоне за голосами и за сиюминутной популярностью, одержимые популизмом, потом ни за что не отвечают, пояснил председатель ЕР.
"Наша с вами позиция должна быть другой", - подчеркнул Медведев.
Форум "Единой России" проходит в Санкт-Петербурге, он посвящен теме здравоохранения и поддержки семей с детьми. Помимо Медведева в нем принимают участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также губернаторы регионов СЗФО, эксперты из сферы здравоохранения, ветераны специальной военной операции и представители профильных министерств.
Медведев пошутил о влиянии форума ЕР на погоду в Петербурге
Выборы в Государственную думу, Санкт-Петербург, Россия, СЗФО, Дмитрий Медведев, Владимир Якушев, Татьяна Голикова, Единая Россия
 
 
