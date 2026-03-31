Тюменский опыт жилищного надзора применят во всех регионах РФ

ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Региональный государственный жилищный надзор действует в Тюменской области в отношении всего жилого фонда, независимо от формы собственности, с 1 сентября такой механизм будет действовать по всей стране, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства.

"С 1 сентября 2026 года муниципальный жилищный контроль упраздняется, а региональный государственный жилищный надзор будет действовать в отношении всего жилого фонда, независимо от формы собственности. Такой механизм давно используется в Тюменской области. Таким образом, опыт нашего региона распространен на всю страну", – подчеркнул Якушев, слова из его выступления приводит пресс-служба губернатора.