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Биография Риши Сунака

Биография Риши Сунака - РИА Новости, 05.07.2024

Биография Риши Сунака

Британский политик Риши Сунак (Rishi Sunak) родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания). Его бабушка и дедушка родились в Индии (на тот момент –... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:03

2024-07-05T11:03

2024-07-05T11:04

справки

великобритания

риши сунак

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Британский политик Риши Сунак (Rishi Sunak) родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания). Его бабушка и дедушка родились в Индии (на тот момент – британская колония), затем перебрались в Восточную Африку, а в 1960-х годах переехали в Великобританию. В 2001 году окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006 году получил степень МВА в Стэнфордском университете (США), был стипендиатом программы Фулбрайта.В 2001-2004 годах Сунак работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs.В 2006 году стал партнером компании по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, в 2010 году присоединился к компании Theleme Partners.Сунак также был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures. В 2014 году он возглавил отдел исследований темнокожих и этнических меньшинств (BME) в аналитическом центре Policy Exchange.В 2014 году был выдвинут кандидатом от консерваторов в Ричмонде (Йорк, Великобритания) на парламентских выборах.В 2015 году был избран депутатом. В 2017 и 2019 годах переизбирался в парламент.В 2016 году на референдуме по Brexit проголосовал за выход Великобритании из Европейского Союза.В 2017 году Сунак занял должность парламентского секретаря в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. С января 2018 года по июль 2019 года занимал должность парламентского заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления.С июля 2019 года по февраль 2020 года был главным секретарем казначейства Великобритании.13 февраля 2020 года Риши Сунак был назначен канцлером казначейства (министром финансов). На посту канцлера казначейства запустил программу сохранения рабочих мест, чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19. Согласно ей, работодатели смогли запрашивать у государства денежные пособия в размере до 80% заработной платы, но не более 2500 фунтов стерлингов в месяц на одного работника.Риши Сунак также организовал акцию "Ешь вне дома, чтобы помочь" – правительство субсидировало еду и безалкогольные напитки в ресторанах, кафе и пабах на 50%, до 10 фунтов стерлингов на человека.5 июля 2022 года Сунак подал в отставку вместе другими руководителями ведомств, выразив недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.8 июля он официально заявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.В своей программе Риши Сунак делал акцент на поддержке фермерских хозяйств, создании условий для развития малого и среднего бизнеса, финансировании школ и больниц, развитии мобильной и широкополосной связи.Он также выступил против снижения налогов по крайней мере до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, и обещал работникам государственного сектора "справедливое повышение заработной платы".Риши Сунак также заявлял о намерении "удвоить" усилия Великобритании по поддержке Украине. 5 сентября 2022 года стало известно, что Риши Сунак проиграл Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Его поддержали 42,6% однопартийцев, в свою очередь Лиз Трасс получила 57,4% голосов. 20 октября Элизабет Трасс заявила, что покидает пост премьер министр Британии. Она уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник.23 октября Риши Сунак вновь объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.24 октября Сунак стал новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны.Риши Сунак стал первым человеком индийского происхождения, занявшим пост премьер-министра Великобритании. Кроме того, он стал самым молодым премьером Британии с 1812 года.В своем первом публичном заявлении в качестве лидера консерваторов, он заявил, что страна сталкивается с "серьезными экономическими проблемами", и пообещал добиваться "стабильности и единства". Сунак сказал, что сделает своим "главным приоритетом" объединение партии и страны.В январе 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в восточном Лондоне пообещал снижение инфляции вдвое, рост экономики, сокращение долга, сокращение списков ожидания в Национальной службе здравоохранения, а также остановку небольших лодок, которые перевозят нелегальных мигрантов через Ла-Манш из Франции. По состоянию на май 2024 года согласно отчетам, инфляция в Великобритании находилась на самом низком уровне за почти три года (2,3%), а легальная миграция упала – число заявок на получение виз по ключевым маршрутам сократилось на 25% с начала 2024 года. Касательно внешней политики премьер-министр Великобритании поддержал оказание Украине военной поддержки: суммарный объем гуманитарной, экономической и военной помощи, выделенной Лондоном Киеву, достиг 12,7 миллиарда фунтов (около 16,25 миллиарда долларов). Сунак подчеркнул, что Британия намерена делать "все возможное и так долго, как это потребуется", чтобы положить конец конфликту на Украине. Риши Сунаку не удалось поднять рейтинги своей консервативной партии, которые за последние несколько лет упали в результате действий двух его непосредственных предшественников. 22 мая 2024 года Сунак объявил о проведении досрочных парламентских выборов 4 июля 2024 года. Решение провести выборы эксперты и британские СМИ сочли неожиданным и даже рискованным. 11 июня 2024 года была опубликована предвыборная программа консерваторов, основные пункты которой заключались в снижении налогов к 2030 году на 17 миллиардов фунтов стерлингов, сокращении вдвое количества мигрантов с 685 тысяч в 2023 году посредством сокращения количества выданных рабочих и семейных виз. По итогам парламентских выборов, прошедших 4 июля 2024 года, большинство мест в парламенте получила партия лейбористов.Риши Сунак заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. При этом он сохранил место в парламенте.Риши Сунак женат на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера Нагавары Рамарао Нараяны Мурти, основателя транснациональной информационной компании Infosys. У пары две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, риши сунак