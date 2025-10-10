Рейтинг@Mail.ru
Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях
02:05 10.10.2025
Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях
Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях - РИА Новости, 10.10.2025
Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должности старшего советника в компании Microsoft и стартапе в области искусственного интеллекта (ИИ)... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
великобритания
ричмонд
риши сунак
microsoft corporation
goldman sachs
великобритания
ричмонд
Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях

Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником Microsoft и Anthropic

Риши Сунак
Риши Сунак
© AP Photo / Daniel Leal
Риши Сунак . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должности старшего советника в компании Microsoft и стартапе в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, сообщает британский комитет по деловым назначениям (Acoba), контролирующий трудоустройство бывших министров и госслужащих в бизнесе.
В заявлении говорится, что, согласно гарантиям работодателей, Сунак будет "надлежащим образом изолирован и отделен от любой лоббистской деятельности", включая взаимодействие с правительством Великобритании. Как отмечается, свою зарплату Сунак будет перечислять в благотворительную организацию Richmond Project.
Как отмечает газета Financial Times, двойное назначение Сунака означает, что он будет консультировать компании-конкуренты в гонке за прорыв в сфере ИИ. Microsoft разрабатывает собственные инструменты ИИ и является ключевым инвестором основного конкурента Anthropic - компании OpenAI.
В июле сообщалось, что Сунак устроился на работу советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs.
В 2015 году Сунак избран членом британского парламента от консервативной партии от района Ричмонд в графстве Йорк. В 2020 году он стал министром финансов, а в 2022-2024 годах был премьер-министром Великобритании. В 2024 году партия консерваторов проиграла выборы лейбористам.
