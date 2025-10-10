Сунак получил должности в конкурирующих ИИ-компаниях

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил должности старшего советника в компании Microsoft и стартапе в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, сообщает британский комитет по деловым назначениям (Acoba), контролирующий трудоустройство бывших министров и госслужащих в бизнесе.

В заявлении говорится, что, согласно гарантиям работодателей, Сунак будет "надлежащим образом изолирован и отделен от любой лоббистской деятельности", включая взаимодействие с правительством Великобритании. Как отмечается, свою зарплату Сунак будет перечислять в благотворительную организацию Richmond Project.

Как отмечает газета Financial Times, двойное назначение Сунака означает, что он будет консультировать компании-конкуренты в гонке за прорыв в сфере ИИ. Microsoft разрабатывает собственные инструменты ИИ и является ключевым инвестором основного конкурента Anthropic - компании OpenAI.

В июле сообщалось, что Сунак устроился на работу советником в американский инвестиционный банк Goldman Sachs.