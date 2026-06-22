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Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера - РИА Новости, 22.06.2026
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15:24 22.06.2026 (обновлено: 18:16 22.06.2026)
Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера

Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера: "Еще один повержен в прах"

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, отреагировал на новость об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вспомнив песню группы Queen «Another One Bites the Dust».
  • Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
  • В официальном аккаунте кота Ларри в соцсети X были опубликованы юмористические сообщения с комментариями по поводу отставки Стармера.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри прокомментировал объявление премьер-министра страны Кира Стармера об отставке, вспомнив песню британской группы Queen Another One Bites the Dust.
В понедельник кот Ларри на фоне слухов об отставке Стармера пошутил, что перестанет запоминать имена глав правительства из-за их частой смены. Позднее Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
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В официальном аккаунте кота Ларри в соцсети X (бывший Twitter) опубликована картинка, на которой изображены несколько бывших премьер-министров Великобритании. Среди них Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс и другие. Добавлена подпись: "Еще один повержен в прах (перевод названия песни Queen - ред.)".
Позднее в профиле Ларри в той же соцсети появилось другое сообщение с картинкой. На ней кот изображен перед официальной резиденцией премьер-министров Британии Даунинг-стрит, перед ним стоит маленькая трибуна с микрофоном.
"Я принял отставку Кира Стармера с должности моего главного слуги и пригласил (экс-мэра Манчестера - ред.) Энди Бернхэма для того, чтобы он рассказал, сколько раз в день он будет меня кормить", - говорится в сообщении к картинке в публикации.
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