10:59 28.09.2025 (обновлено: 11:07 28.09.2025)
СМИ назвали самого непопулярного премьера Британии
в мире
великобритания
кир стармер
риши сунак
джон мейджор
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos. "Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала. В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года. Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
великобритания
в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, джон мейджор
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Джон Мейджор
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.
"Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года.
Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
