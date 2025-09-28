https://ria.ru/20250928/smi-2044881690.html

СМИ назвали самого непопулярного премьера Британии

28.09.2025

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos. "Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала. В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года. Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.

