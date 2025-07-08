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Сунак стал старшим советником в американском банке Goldman Sachs - РИА Новости, 08.07.2025
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22:03 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sunak-2028028178.html
Сунак стал старшим советником в американском банке Goldman Sachs
Сунак стал старшим советником в американском банке Goldman Sachs - РИА Новости, 08.07.2025
Сунак стал старшим советником в американском банке Goldman Sachs
В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:03:00+03:00
2025-07-08T22:03:00+03:00
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ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве старшего советника. "Я рад снова приветствовать Риши в Goldman Sachs в его новом качестве старшего советника. В этой роли он будет взаимодействовать с лидерами всех департаментов компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду важных вопросов, делясь своими уникальными взглядами и идеями на макроэкономическую и геополитическую ситуацию", - говорится в заявлении гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона. Сунак проработал в финансовом секторе порядка 15 лет до начала своей политической карьеры. В частности, он уже работал в Goldman Sachs в 2000-2004 годах. Он также работал в хедж-фондах Children's Investment Fund Management и Theleme Partners и в инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его индийскому тестю. В 2015 году Сунак избран членом британского парламента от консервативной партии от района Ричмонд в графстве Йорк. В 2020 году он стал министром финансов, а в 2022-2024 годах был премьер-министром Великобритании. В 2024 году партия консерваторов проиграла выборы лейбористам.
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великобритания, риши сунак, goldman sachs, в мире, сша, экономика, инвестиции
Великобритания, Риши Сунак, Goldman Sachs, В мире, США, Экономика, Инвестиции
Сунак стал старшим советником в американском банке Goldman Sachs

Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в банке Goldman Sachs

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве старшего советника.
"Я рад снова приветствовать Риши в Goldman Sachs в его новом качестве старшего советника. В этой роли он будет взаимодействовать с лидерами всех департаментов компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду важных вопросов, делясь своими уникальными взглядами и идеями на макроэкономическую и геополитическую ситуацию", - говорится в заявлении гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона.
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Сунак проработал в финансовом секторе порядка 15 лет до начала своей политической карьеры. В частности, он уже работал в Goldman Sachs в 2000-2004 годах. Он также работал в хедж-фондах Children's Investment Fund Management и Theleme Partners и в инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его индийскому тестю.
В 2015 году Сунак избран членом британского парламента от консервативной партии от района Ричмонд в графстве Йорк. В 2020 году он стал министром финансов, а в 2022-2024 годах был премьер-министром Великобритании. В 2024 году партия консерваторов проиграла выборы лейбористам.
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