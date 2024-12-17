Рейтинг@Mail.ru
Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/starmer-1989737875.html
Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос
Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос - РИА Новости, 17.12.2024
Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос
Уровень удовлетворенности работой Кира Стармера среди британцев по итогам первых пяти месяцев его нахождения на посту премьера достиг рекордно низких... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:57
2024-12-17T16:57
в мире
великобритания
кир стармер
борис джонсон
маргарет тэтчер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень удовлетворенности работой Кира Стармера среди британцев по итогам первых пяти месяцев его нахождения на посту премьера достиг рекордно низких показателей по сравнению со всеми премьер-министрами Великобритании за последние сорок лет, следует из результатов опроса исследовательской компании Ipsos. "Премьер-министр Кир Стармер продолжает сталкиваться с низкими рейтингами одобрения спустя пять месяцев своего премьерства. Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет -34 ", - сказано в публикации на сайте компании. По данным Ipsos, так Стармер оказался в одной "лиге" с Гордоном Брауном (-23), Риши Сунаком (-22), Борисом Джонсоном (-20) и Маргарет Тэтчер (-3), чьи рейтинги опустились до отрицательных значений по итогам первых пяти месяцев их премьерства. Индекс удовлетворенности работой других премьеров со времен Маргарет Тэтчер (премьер Британии с 1979 по 1990) за первые пять месяцев работы оставался положительным. Опрос также показал, что британцы отрицательно относятся (-49) к итогам работы нынешнего правительства за пять месяцев. Эти показатели сравнимы с индексом удовлетворенности правительством экс-премьера Джонсона (-49), однако не опережают антирейтинг кабмина бывшего премьер-министра Сунака (-61). Кроме того, подавляющее большинство (65%) граждан Великобритании ожидают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение страны ухудшится. В улучшения верят 16% респондентов, а 15% считают, что ничего не изменится. Опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря по репрезентативной выборке среди 1028 граждан Великобритании старше 18 лет. Уровень статистической погрешности не указан.
https://ria.ru/20241203/starmer-1986993623.html
https://ria.ru/20241213/starmer-1989164665.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_999605acf8675702746d87f9723b3e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, борис джонсон, маргарет тэтчер
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Борис Джонсон, Маргарет Тэтчер
Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос

Ipsos: рейтинг Стармера рекордно низкий среди всех премьеров за последние 40 лет

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень удовлетворенности работой Кира Стармера среди британцев по итогам первых пяти месяцев его нахождения на посту премьера достиг рекордно низких показателей по сравнению со всеми премьер-министрами Великобритании за последние сорок лет, следует из результатов опроса исследовательской компании Ipsos.
"Премьер-министр Кир Стармер продолжает сталкиваться с низкими рейтингами одобрения спустя пять месяцев своего премьерства. Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет -34 ", - сказано в публикации на сайте компании.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Стармер заявил о создании условий для участия Украины в переговорах
3 декабря, 02:48
По данным Ipsos, так Стармер оказался в одной "лиге" с Гордоном Брауном (-23), Риши Сунаком (-22), Борисом Джонсоном (-20) и Маргарет Тэтчер (-3), чьи рейтинги опустились до отрицательных значений по итогам первых пяти месяцев их премьерства. Индекс удовлетворенности работой других премьеров со времен Маргарет Тэтчер (премьер Британии с 1979 по 1990) за первые пять месяцев работы оставался положительным.
Опрос также показал, что британцы отрицательно относятся (-49) к итогам работы нынешнего правительства за пять месяцев. Эти показатели сравнимы с индексом удовлетворенности правительством экс-премьера Джонсона (-49), однако не опережают антирейтинг кабмина бывшего премьер-министра Сунака (-61).
Кроме того, подавляющее большинство (65%) граждан Великобритании ожидают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение страны ухудшится. В улучшения верят 16% респондентов, а 15% считают, что ничего не изменится.
Опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря по репрезентативной выборке среди 1028 граждан Великобритании старше 18 лет. Уровень статистической погрешности не указан.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Стармер призвал G7 усилить давление на Россию
13 декабря, 23:52
 
В миреВеликобританияКир СтармерБорис ДжонсонМаргарет Тэтчер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала