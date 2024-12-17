Стармер побил рекорд в антирейтинге премьеров Британии, показал опрос
Ipsos: рейтинг Стармера рекордно низкий среди всех премьеров за последние 40 лет
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoКир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень удовлетворенности работой Кира Стармера среди британцев по итогам первых пяти месяцев его нахождения на посту премьера достиг рекордно низких показателей по сравнению со всеми премьер-министрами Великобритании за последние сорок лет, следует из результатов опроса исследовательской компании Ipsos.
"Премьер-министр Кир Стармер продолжает сталкиваться с низкими рейтингами одобрения спустя пять месяцев своего премьерства. Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет -34 ", - сказано в публикации на сайте компании.
По данным Ipsos, так Стармер оказался в одной "лиге" с Гордоном Брауном (-23), Риши Сунаком (-22), Борисом Джонсоном (-20) и Маргарет Тэтчер (-3), чьи рейтинги опустились до отрицательных значений по итогам первых пяти месяцев их премьерства. Индекс удовлетворенности работой других премьеров со времен Маргарет Тэтчер (премьер Британии с 1979 по 1990) за первые пять месяцев работы оставался положительным.
Опрос также показал, что британцы отрицательно относятся (-49) к итогам работы нынешнего правительства за пять месяцев. Эти показатели сравнимы с индексом удовлетворенности правительством экс-премьера Джонсона (-49), однако не опережают антирейтинг кабмина бывшего премьер-министра Сунака (-61).
Кроме того, подавляющее большинство (65%) граждан Великобритании ожидают, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение страны ухудшится. В улучшения верят 16% респондентов, а 15% считают, что ничего не изменится.
Опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря по репрезентативной выборке среди 1028 граждан Великобритании старше 18 лет. Уровень статистической погрешности не указан.
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