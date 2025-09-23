https://ria.ru/20250923/gosdolg-2043649122.html

Госдолг Британии при Стармере вернулся к пиковым значениям

великобритания

кир стармер

борис джонсон

риши сунак

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдолг Великобритании во время нахождения у руля кабинета министров премьера Кира Стармера на фоне стагнирующей экономики вернулся до пиковых значений пандемии коронавируса, обратило внимание РИА Новости, изучив открытые статданные. Госдолг страны стабильно растет уже несколько лет, и на конец июля он уже опасно приблизился к пиковым пандемийным значениям. Например, острую фазу "короны", 2020 год, страна закрыла с показателем в 96,6% от ВВП, и примерно так же - следующий 2021 год, 96,4%. А на конец июля показатель составил 96,1%. Таким образом, при Стармере, который возглавляет правительство с 2024 года, госдолг в среднем составляет 96% ВВП. Это намного выше, чем средний уровень госдолга во время работы его предшественников. Так, например, при Риши Сунаке госдолг составлял в среднем 95,05% ВВП, при Борисе Джонсоне - 92,8%, а при Терезе Мэй - 81,93%. Госдолг разгоняется на волне стагнирующей экономики - прошлый 2024 год ВВП страны прибавил всего лишь 1,1%, а этот год, по оценке Международного валютного фонда, Великобритания закроет с показателем в 1,2%. Таким образом, средний рост британской экономики при Стармере пока самый низкий, если не брать в расчет кризисные периоды правления премьеров Гордона Брауна, который возглавлял кабмин с июня 2007 по май 2010 года, и Бориса Джонсона, руководившего британским правительством с июня 2019 года по сентябрь 2022 года.

великобритания

