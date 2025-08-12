https://ria.ru/20250812/britaniya-2034869369.html

В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов

В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов

ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Более 50 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года, это стало антирекордом для нынешнего премьера Кира Стармера по сравнению с его предшественниками, следует из статистики британского МВД, опубликованной во вторник на сайте правительства страны. Лейбористы ещё до выборов сделали сокращение потока нелегалов одной из своих основных целей. Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года. По состоянию на 11 августа, до берегов королевства добрался 50 271 мигрант. Таким образом, отметка в 50 тысяч была достигнута за 403 дня пребывания лейбористов у власти, что стало антирекордом для нынешнего правительства. При премьер-министре Риши Сунаке (2022-2024) этот порог был преодолен за 610 дней. Этот период охватывает практически весь его срок пребывания у власти - следующие выборы, на которых правящие тогда консерваторы потерпели поражение, состоялись менее чем через 10 дней, после того как было зафиксировано прибытие в страну более 50 тысяч нелегалов. При Борисе Джонсоне (2019-2022) такое число мигрантов добралось до Британии только на 1 066 день после выборов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

