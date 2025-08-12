Рейтинг@Mail.ru
В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/britaniya-2034869369.html
В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов
В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов - РИА Новости, 12.08.2025
В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов
Более 50 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года, это стало антирекордом для нынешнего РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:20:00+03:00
2025-08-12T18:20:00+03:00
в мире
великобритания
ла-манш
кир стармер
риши сунак
борис джонсон
лейбористская партия великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Более 50 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года, это стало антирекордом для нынешнего премьера Кира Стармера по сравнению с его предшественниками, следует из статистики британского МВД, опубликованной во вторник на сайте правительства страны. Лейбористы ещё до выборов сделали сокращение потока нелегалов одной из своих основных целей. Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года. По состоянию на 11 августа, до берегов королевства добрался 50 271 мигрант. Таким образом, отметка в 50 тысяч была достигнута за 403 дня пребывания лейбористов у власти, что стало антирекордом для нынешнего правительства. При премьер-министре Риши Сунаке (2022-2024) этот порог был преодолен за 610 дней. Этот период охватывает практически весь его срок пребывания у власти - следующие выборы, на которых правящие тогда консерваторы потерпели поражение, состоялись менее чем через 10 дней, после того как было зафиксировано прибытие в страну более 50 тысяч нелегалов. При Борисе Джонсоне (2019-2022) такое число мигрантов добралось до Британии только на 1 066 день после выборов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250804/viza-2033201678.html
великобритания
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш, кир стармер, риши сунак, борис джонсон, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Кир Стармер, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лейбористская партия Великобритании
В Великобританию за 403 дня прибыли более 50 тысяч нелегалов

Более 50 тысяч нелегалов прибыли в Британию после прихода к власти лейбористов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 12 авг – РИА Новости. Более 50 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию после прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года, это стало антирекордом для нынешнего премьера Кира Стармера по сравнению с его предшественниками, следует из статистики британского МВД, опубликованной во вторник на сайте правительства страны.
Лейбористы ещё до выборов сделали сокращение потока нелегалов одной из своих основных целей. Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года.
По состоянию на 11 августа, до берегов королевства добрался 50 271 мигрант. Таким образом, отметка в 50 тысяч была достигнута за 403 дня пребывания лейбористов у власти, что стало антирекордом для нынешнего правительства.
При премьер-министре Риши Сунаке (2022-2024) этот порог был преодолен за 610 дней. Этот период охватывает практически весь его срок пребывания у власти - следующие выборы, на которых правящие тогда консерваторы потерпели поражение, состоялись менее чем через 10 дней, после того как было зафиксировано прибытие в страну более 50 тысяч нелегалов.
При Борисе Джонсоне (2019-2022) такое число мигрантов добралось до Британии только на 1 066 день после выборов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Британские вузы будут штрафовать за недобросовестных студентов-мигрантов
4 августа, 11:15
 
В миреВеликобританияЛа-МаншКир СтармерРиши СунакБорис ДжонсонЛейбористская партия Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала