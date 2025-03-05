Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского
Сунак раскритиковал Трампа за слова о начале Зеленским войны
© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (2022-2024) раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия и высказывания в адрес Владимира Зеленского.
"На это было очень тяжело смотреть… Видеть, как его (Зеленского – ред.) называют диктатором, говорят, что он начал войну. То, что с ним обращались таким образом, было неправильно", - сказал Сунак в интервью британскому радио.
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Экс-премьер заявил, что для достижения долгосрочного мира на Украине необходимо продолжать оказывать Киеву военную помощь и обеспечить гарантии безопасности, которые должны поддерживаться за счет военного присутствия на суше и море. По словам Сунака, последний пункт потребует "некоторую степень американской поддержки", однако в основном должен осуществляться европейскими странами.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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