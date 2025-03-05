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Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
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14:55 05.03.2025 (обновлено: 15:09 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003216485.html
Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского
Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (2022-2024) раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия и высказывания в адрес Владимира... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:55:00+03:00
2025-03-05T15:09:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
риши сунак
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (2022-2024) раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия и высказывания в адрес Владимира Зеленского. "На это было очень тяжело смотреть… Видеть, как его (Зеленского – ред.) называют диктатором, говорят, что он начал войну. То, что с ним обращались таким образом, было неправильно", - сказал Сунак в интервью британскому радио. Экс-премьер заявил, что для достижения долгосрочного мира на Украине необходимо продолжать оказывать Киеву военную помощь и обеспечить гарантии безопасности, которые должны поддерживаться за счет военного присутствия на суше и море. По словам Сунака, последний пункт потребует "некоторую степень американской поддержки", однако в основном должен осуществляться европейскими странами. Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, риши сунак
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Риши Сунак
Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского

Сунак раскритиковал Трампа за слова о начале Зеленским войны

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (2022-2024) раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия и высказывания в адрес Владимира Зеленского.
"На это было очень тяжело смотреть… Видеть, как его (Зеленского – ред.) называют диктатором, говорят, что он начал войну. То, что с ним обращались таким образом, было неправильно", - сказал Сунак в интервью британскому радио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
Экс-премьер заявил, что для достижения долгосрочного мира на Украине необходимо продолжать оказывать Киеву военную помощь и обеспечить гарантии безопасности, которые должны поддерживаться за счет военного присутствия на суше и море. По словам Сунака, последний пункт потребует "некоторую степень американской поддержки", однако в основном должен осуществляться европейскими странами.
Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Агентство Блумберг сообщало, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда
2 марта, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампРиши Сунак
 
 
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