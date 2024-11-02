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Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии - РИА Новости, 02.11.2024
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18:45 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/badenok-1981600169.html
Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии
Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии - РИА Новости, 02.11.2024
Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии
Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:45
2024-11-02T18:45
в мире
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кеми баденок
кир стармер
риши сунак
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии, представленной в парламенте, премьер-министр Кир Стармер назвал это моментом гордости для страны. Ранее 44-летняя Баденок, родившаяся в Лондоне в семье выходцев из Нигерии, была избрана лидером Консервативной партии. "Первый темнокожий политик во главе партии в Вестминстере - это момент гордости для нашей страны", - написал Стармер на своей странице в соцсети X. Глава британского МИД Дэвид Лэмми - также темнокожий политик, выходец из семьи иммигрантов из Гайаны - назвал избрание Баденок лидером партии "важным моментом" не только для представителей этнических меньшинств в Британии, но и для всей страны. Баденок сменила на посту экс-главу британского кабмина Риши Сунака, который стал первым премьером индийского происхождения. В его правительстве Баденок занимала должность министра бизнеса и торговли. В июле по итогам всеобщих выборов к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
https://ria.ru/20241020/starmer-1978933725.html
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в мире, великобритания, лондон, нигерия, кеми баденок, кир стармер, риши сунак
В мире, Великобритания, Лондон, Нигерия, Кеми Баденок, Кир Стармер, Риши Сунак
Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии

Стармер одобрил избрание темнокожей Баденок главой консерваторов в Британии

© AP Photo / Kin CheungБританский политик Кеми Баденок
Британский политик Кеми Баденок - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Британский политик Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии, представленной в парламенте, премьер-министр Кир Стармер назвал это моментом гордости для страны.
Ранее 44-летняя Баденок, родившаяся в Лондоне в семье выходцев из Нигерии, была избрана лидером Консервативной партии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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"Первый темнокожий политик во главе партии в Вестминстере - это момент гордости для нашей страны", - написал Стармер на своей странице в соцсети X.
Глава британского МИД Дэвид Лэмми - также темнокожий политик, выходец из семьи иммигрантов из Гайаны - назвал избрание Баденок лидером партии "важным моментом" не только для представителей этнических меньшинств в Британии, но и для всей страны.
Баденок сменила на посту экс-главу британского кабмина Риши Сунака, который стал первым премьером индийского происхождения. В его правительстве Баденок занимала должность министра бизнеса и торговли.
В июле по итогам всеобщих выборов к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии
24 октября, 07:20
 
В миреВеликобританияЛондонНигерияКеми БаденокКир СтармерРиши Сунак
 
 
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