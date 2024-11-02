Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии
Стармер одобрил избрание темнокожей Баденок главой консерваторов в Британии
© AP Photo / Kin CheungБританский политик Кеми Баденок
© AP Photo / Kin Cheung
Британский политик Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии, представленной в парламенте, премьер-министр Кир Стармер назвал это моментом гордости для страны.
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"Первый темнокожий политик во главе партии в Вестминстере - это момент гордости для нашей страны", - написал Стармер на своей странице в соцсети X.
Глава британского МИД Дэвид Лэмми - также темнокожий политик, выходец из семьи иммигрантов из Гайаны - назвал избрание Баденок лидером партии "важным моментом" не только для представителей этнических меньшинств в Британии, но и для всей страны.
Баденок сменила на посту экс-главу британского кабмина Риши Сунака, который стал первым премьером индийского происхождения. В его правительстве Баденок занимала должность министра бизнеса и торговли.
В июле по итогам всеобщих выборов к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.