https://ria.ru/20241102/badenok-1981600169.html

Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии

Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии - РИА Новости, 02.11.2024

Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии

Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:45

2024-11-02T18:45

2024-11-02T18:45

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избранная на пост лидера оппозиционной в Великобритании Консервативной партии Кеми Баденок стала первым темнокожим политиком во главе британской партии, представленной в парламенте, премьер-министр Кир Стармер назвал это моментом гордости для страны. Ранее 44-летняя Баденок, родившаяся в Лондоне в семье выходцев из Нигерии, была избрана лидером Консервативной партии. "Первый темнокожий политик во главе партии в Вестминстере - это момент гордости для нашей страны", - написал Стармер на своей странице в соцсети X. Глава британского МИД Дэвид Лэмми - также темнокожий политик, выходец из семьи иммигрантов из Гайаны - назвал избрание Баденок лидером партии "важным моментом" не только для представителей этнических меньшинств в Британии, но и для всей страны. Баденок сменила на посту экс-главу британского кабмина Риши Сунака, который стал первым премьером индийского происхождения. В его правительстве Баденок занимала должность министра бизнеса и торговли. В июле по итогам всеобщих выборов к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

https://ria.ru/20241020/starmer-1978933725.html

https://ria.ru/20241024/pushkov-1979714885.html

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в мире, великобритания, лондон, нигерия, кеми баденок, кир стармер, риши сунак