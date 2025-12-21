ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Выражение "европейские подсвинки", которым президент РФ Владимир Путин обозначил политиков ЕС, надеявшихся поживиться на развале России, стало мемом года, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ назвал "европейскими подсвинками" тех, кто включился в работу прежней администрации США , надеясь поживиться на развале России. Позже Путин пояснил, что говорил о неопределенной группе лиц и никого конкретно не имел в виду.

"Ключевое выражение здесь, конечно же, "европейские подсвинки". Словечко тут же облетело планету, но переводчикам пришлось попыхтеть", - отметил Киселев

Он обратил внимание, что западные СМИ использовали словосочетания "молочные поросята" и "маленькие хрюшки", теряя смысл метафоры. Киселев отметил, что в литературе подсвинок не имеет устоявшегося образа.

"У многих животных в русском языке есть устоявшийся образ: медведь - сильный, лиса - хитрая, волк - хищный, петух - горделивый, а вот подсвинку - не повезло. Он - никакой. Но, быть может, это и есть его образ?" - задал вопрос Киселев.

Он добавил, что европейские подсвинки движимы мелкими страстями, этим и опасны.