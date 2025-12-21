Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал выражение "европейские подсвинки" мемом года - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/kiselev-2063700230.html
Киселев назвал выражение "европейские подсвинки" мемом года
Киселев назвал выражение "европейские подсвинки" мемом года - РИА Новости, 21.12.2025
Киселев назвал выражение "европейские подсвинки" мемом года
Выражение "европейские подсвинки", которым президент РФ Владимир Путин обозначил политиков ЕС, надеявшихся поживиться на развале России, стало мемом года,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:01:00+03:00
2025-12-21T21:01:00+03:00
россия
сша
германия
в мире
дмитрий киселев
владимир путин
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042472838_0:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ef1ec8a3eb5a56c93ca9030171eb32a9.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063672064.html
https://ria.ru/20251221/podsvinki-2063641169.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037882881_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_14119b435238cd94fffc7c3c634264ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, германия, в мире, дмитрий киселев, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, европейский совет
Россия, США, Германия, В мире, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европейский совет

Киселев назвал выражение "европейские подсвинки" мемом года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Выражение "европейские подсвинки", которым президент РФ Владимир Путин обозначил политиков ЕС, надеявшихся поживиться на развале России, стало мемом года, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ назвал "европейскими подсвинками" тех, кто включился в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. Позже Путин пояснил, что говорил о неопределенной группе лиц и никого конкретно не имел в виду.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кремль раскрыл официальный перевод слов Путина про "подсвинков"
Вчера, 17:55
"Ключевое выражение здесь, конечно же, "европейские подсвинки". Словечко тут же облетело планету, но переводчикам пришлось попыхтеть", - отметил Киселев.
Он обратил внимание, что западные СМИ использовали словосочетания "молочные поросята" и "маленькие хрюшки", теряя смысл метафоры. Киселев отметил, что в литературе подсвинок не имеет устоявшегося образа.
"У многих животных в русском языке есть устоявшийся образ: медведь - сильный, лиса - хитрая, волк - хищный, петух - горделивый, а вот подсвинку - не повезло. Он - никакой. Но, быть может, это и есть его образ?" - задал вопрос Киселев.
Перечисляя "бесцветных подсвинков", он вспомнил экс-главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, недавнего председателя Европейского совета Шарля Мишеля, бывшего канцлера Германии Олафа Шольца и "целую череду бессмысленных британских премьеров" - Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака.
"Смотришь на действующих персонажей в Европе - типа Фрица Мерца, Дональда Туска и Радослава Сикорского, каких-нибудь Антониу Кошта и Кайи Каллас и понимаешь - смоет и их. Должности звучат громко, а личностей - нет. Отсюда и вред", - отметил Киселев.
Он добавил, что европейские подсвинки движимы мелкими страстями, этим и опасны.
"Конечно, мы назвали не всех, кого можно было бы. Но всё и так понятно. "Европейские подсвинки" - мем года", - заключил Киселев.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Зарубежные журналисты нашли трудности в переводе "Итогов года" с Путиным
Вчера, 14:20
 
РоссияСШАГерманияВ миреДмитрий КиселевВладимир ПутинЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала