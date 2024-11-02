https://ria.ru/20241102/britaniya-1981542198.html

Кеми Баденок избрали лидером Консервативной партии Великобритании

Кеми Баденок избрали лидером Консервативной партии Великобритании - РИА Новости, 02.11.2024

Кеми Баденок избрали лидером Консервативной партии Великобритании

Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок была избрана новым лидером оппозиционной Консервативной партии спустя четыре месяца после поражения... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:31

2024-11-02T14:31

2024-11-02T15:00

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кир стармер

кеми баденок

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок была избрана новым лидером оппозиционной Консервативной партии спустя четыре месяца после поражения тори на парламентских выборах, заявил в субботу Боб Блэкман, председатель так называемого "Комитета 1922", объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов.В июле по итогам всеобщих выборов к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Лидер правивших до этого консерваторов Риши Сунак заявил о намерении покинуть свой пост после избрания преемника."Кеми Баденок набрала 53 806 голосов, Роберт Дженрик – 41 388 голосов", - заявил Блэкман. Трансляцию вёл телеканал Sky News.Баденок и бывший замглавы британского МВД Дженрик прошли в финал гонки по итогам нескольких раундов внутреннего голосования среди депутатов-консерваторов. Изначально свои кандидатуры на пост лидера тори выдвинули шесть политиков.Победителя определяли члены Консервативной партии по всей стране. По словам председателя "Комитета 1922", общее число членов партии, имеющих право голоса, насчитывает 131 680, а явка составила 72,8%.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Баденок с победой и заявил о готовности работать с консерваторами "в интересах британского народа". Свои поздравления передал и сам Сунак, который выразил уверенность в своей преемнице и призвал поддержать её.Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

https://ria.ru/20240706/konservatory-1957928175.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957547166.html

https://ria.ru/20241102/badenok-1981303404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер, кеми баденок