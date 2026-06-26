МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Дом 10 на Даунинг-стрит ждет нового постояльца. Кир Стармер стал шестым британским премьером за последние десять лет. В условиях правительственного хаоса власти Северной Ирландии и Шотландии заговорили об отделении, а вероятный преемник готовится к более агрессивному внешнеполитическому курсу. О ситуации в Соединенном Королевстве — в материале РИА Новости.

Одни рекорды

Заявление Стармера об отставке, произнесенное дрожащим голосом напротив резиденции, никого не удивило. Неудачи и скандалы преследовали премьера с момента прихода к власти в июле 2024-го и особенно обострились в последние полгода.

© REUTERS / Jaimi Joy Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне © REUTERS / Jaimi Joy Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

В феврале 2026-го на Стармера обрушилась критика за то, что он назначил послом в США Питера Мандельсона, приятеля Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальное насилие над детьми. Премьер пытался оправдаться: говорил, что якобы ничего не знал, объяснял, что уже уволил дипломата. Однако полностью купировать скандал не удалось. В мае лейбористы провалили местные выборы, и сто депутатов партии призвали Стармера к отставке.

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией YouGov, уход главы правительства поддержало 62% опрошенных. Лишь два процента британцев полагает, что Стармер отлично справился с обязанностями. Тринадцать процентов сочли его хорошим премьером. При этом 23% уверены, что он выступил на должности плохо, а 29% — попросту ужасно.

Таким образом, лишь 15% положительно отозвались о работе Стармера. По оценкам Sky News, он стал самым непопулярным премьером в истории страны. Например, рейтинг его предшественника консерватора Риши Сунака, также досрочно покинувшего Даунинг-стрит, был всего 21 процент (по данным YouGov) и считался личным антирекордом.

© AP Photo / Alberto Pezzali Люди возле метро Piccadilly Circus в Лондоне © AP Photo / Alberto Pezzali Люди возле метро Piccadilly Circus в Лондоне

В глазах британцев Стармер — образец политика, не оправдавшего ожиданий. Обещанного бурного экономического роста не произошло. Инфляция к концу 2025-го достигла 3,4%, безработица выросла с 4 до 5%, а среди молодежи достигла максимума за десять лет — 16%. Для латания дыр в бюджете кабмин поднял налоги и урезал льготы. Поток мигрантов не сокращался, несмотря на ужесточение порядков.

Одновременно уходящий премьер оказывал пристальное внимание украинскому кризису. Лондон выделил Киеву рекордные 5,6 миллиарда долларов военной помощи и пообещал поставить ВСУ 150 тысяч дронов.

"Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. Всего за два года он изменил характер Британии, и все ради интересов иностранных государств — Израиля, Украины, — Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе", — заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

© AP Photo / Toby Melville Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне © AP Photo / Toby Melville Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне

Британская карусель

Власти регионов охарактеризовали ситуацию в правительстве не иначе как хаос. Первый министр Уэльса Рин ап Йорверт затребовал большей автономии. Глава Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила, что региону следует отделиться от Соединенного Королевства. То же самое собирается сделать Шотландия.

"Шотландия заслуживает лучшего, чем провальная неработоспособная система Вестминстера, при которой цены на продукты и электроэнергию продолжают расти. Единственные реальные перемены произойдут с обретением независимости", — высказался первый министр автономии Джон Суинни.

Ситуация все больше походит на затянувшийся политический кризис. За десять лет у Британии было шесть премьеров. Начиная с Дэвида Кэмерона, никто не смог продержаться все пять лет от выборов до выборов, учитывая, что за это время досрочные кампании в палату общин проходили дважды.

Консерватор Кэмерон покинул пост раньше срока из-за того, что большинство граждан поддержало выход Британии из Евросоюза. Он не рассчитывал на такие результаты и, будучи открытым противником "Брекзита", оставаться у власти более не мог. Сменившая его Тереза Мэй не сумела предоставить парламенту приемлемое соглашение по разводу с ЕС и после провала партии на местных выборах также подала в отставку.

Борис Джонсон сохранял пост более трех лет. В мировую историю он вошел как человек, сыгравший ключевую роль в срыве российско-украинских переговоров весной 2022-го. Именно он, по словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, уговорил представителей киевского режима продолжать боевые действия. На родине же Джонсон запомнился в основном скандалами. Его обвиняли в вечеринке во время локдауна из-за COVID-19, ремонте квартиры за счет доноров Консервативной партии, в покровительстве американской предпринимательницы и незаконных налоговых послаблениях для поставщиков аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Frank Augstein Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс © AP Photo / Frank Augstein Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс

Преемница Джонсона Лиз Трасс не продержалась и двух месяцев. Ее прощальная речь была также непродолжительна — всего 89 секунд. По собственному признанию, она не смогла "выполнить мандат, по которому была избрана". Это было самое короткое премьерств в истории страны.

Риши Сунак не сумел привести тори к победе на очередных выборах в палату общин в 2024-м. После разгромного проигрыша лейбористам (было потеряно две трети мест в парламенте) ему оставалось только попросить прощения у сторонников и завершить карьеру.

Лучше не будет

Выборы преемника, по словам Стармера, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. За пост лидера лейбористов собирается бороться бывший мэр Манчестера депутат палаты общин Энди Бернхэм. На должность премьера также претендовал бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, но позднее он поддержал кандидатуру Бернхэма.

© REUTERS / Temilade Adelaja Мэр Манчестера Энди Бернхэм © REUTERS / Temilade Adelaja Мэр Манчестера Энди Бернхэм

Для подготовки программы и формирования команды может потребоваться до двух месяцев, пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на соратников Бернхэма. Причем сподвижники вероятного преемника Стармера опасаются, что тот будет не готов возглавить правительство из-за малого опыта. В последние десять лет Бернхэм по большей мере занимался решением проблем на муниципальном уровне.

Так или иначе практически никто не ожидает от него каких-либо внешнеполитических изменений.

"Я боюсь, что Бернхэм окажется просто продолжателем "стармеризма", но другими средствами. Будет марионеткой в руках глубинного государства, которое стремится к конфронтации с Россией, еще большему подавлению инакомыслия и еще большему разграблению бюджета в интересах военно-промышленного комплекса, служб безопасности и разведки", — говорит РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

© Фото : British Army Военнослужащие Великобритании © Фото : British Army Военнослужащие Великобритании

Не успел Стармер объявить об отставке, как Бернхэм встретился с депутатами от Лейбористской партии и заверил о намерении выделить военному ведомству более 13,5 миллиарда фунтов стерлингов на оборонные инвестиции.