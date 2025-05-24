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Посол России прокомментировал смену премьеров Великобритании
Посол России прокомментировал смену премьеров Великобритании - РИА Новости, 24.05.2025
Посол России прокомментировал смену премьеров Великобритании
Сменяющие друг друга правительства Великобритании одинаково безответственно ведут себя на международной арене, сохраняя преемственность антироссийского курса и... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:32:00+03:00
2025-05-24T17:32:00+03:00
2025-05-24T18:20:00+03:00
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Сменяющие друг друга правительства Великобритании одинаково безответственно ведут себя на международной арене, сохраняя преемственность антироссийского курса и поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "(Премьер-министры Великобритании – ред.) Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер проявляют примерно одинаковую воинственность и безответственность в оценке международной ситуации и последствий своих действий. Хотя за это время в Британии сменилось четыре премьера и четыре или пять министров иностранных дел, преемственность антироссийского курса и бессмысленной и безоглядной поддержки Украины сохраняется", - сказал Келин. В апреле министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов фунтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, великобритания, россия, андрей келин, борис джонсон, лиз трасс, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Андрей Келин, Борис Джонсон, Лиз Трасс, НАТО
Посол России прокомментировал смену премьеров Великобритании
Келин: правительства Британии безответственно ведут себя на международной арене