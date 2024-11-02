https://ria.ru/20241102/badenok-1981303404.html

Биография Кеми Баденок

Биография Кеми Баденок - РИА Новости, 02.11.2024

Биография Кеми Баденок

Британский политический деятель Кеми Баденок (Kemi Badenoch, имя при рождении – Олукеми Олуфунто Адегоке, Olukemi Olufunto Adegoke) родилась 2 января 1980 года... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:32

2024-11-02T14:32

2024-11-02T14:37

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Британский политический деятель Кеми Баденок (Kemi Badenoch, имя при рождении – Олукеми Олуфунто Адегоке, Olukemi Olufunto Adegoke) родилась 2 января 1980 года в Уимблдоне (Лондон) в семье выходцев из Нигерии. Ее отец был врачом общей практики, а мать – профессором физиологии. Детство Баденок прошло в Лагосе (Нигерия) и в США, где работала ее мать.В возрасте 16 лет она вернулась в Великобританию.Училась в колледже Феникса (Phoenix College).В 2003 году окончила Университет Сассекса( University of Sussex), где изучала инженерию компьютерных систем, в 2009 году получила степень бакалавра права в Биркбеке, Лондонский университет (Birkbeck, University of London). Во время учебы в колледже работала в Макдоналдс.В 2005 году Баденок вступила в Консервативную партию.С 2006 по 2013 год была заместителем директора банка Coutts (Лондон).C 2015 по 2016 год работала digital-директором в журнале TheSpectator.С сентября 2015 года по июнь 2017 года – член Лондонской ассамблеи (часть администрации Большого Лондона). 8 июня 2017 года была избрана в Палату общин (нижняя палата парламента) от избирательного округа Сафрон Уолден. Дважды переизбиралась. 4 июля 2024 года избрана от округа Северо-Западный Эссекс. В 2017-2019 годах работала в комитете юстиции, в 2020-2021 годах – в комитете государственных счетов, в 2021-2022 годах – в комитете спикера избирательной комиссии.С 8 января 2018 года по 27 июля 2019 года – вице-председатель Консервативной партии.С 27 июля 2019 года по 13 февраля 2020 года – парламентский заместитель секретаря в Департаменте образования.С 13 февраля 2020 года по 15 сентября 2021 года была министром финансов в Казначействе. С 14 февраля 2020 года по 6 июля 2022 года – министр по вопросам равноправия в Equality Hub (Центр равенства, в настоящее время – Офис по вопросам равенства и возможностей).С 16 сентября 2021 года по 6 июля 2022 года была государственным министром министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (совместно с Департаментом по повышению уровня, жилищному строительству и развитию общин).7 июля 2022 года Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.10 июля Баденок выдвинула свою кандидатуру на пост лидера партии, однако выбыла по итогам голосования. С 6 сентября 2022 года по 7 февраля 2023 года – государственный секретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Департамента международной торговли.После отставки 20 октября 2022 года премьер-министра Лиз Трасс Баденок поддержала кандидатуру Риши Сунака на этот пост. С 25 октября 2022 года по 5 июля 2024 года – министр по делам женщин и равноправия правительственного управления по вопросам равноправия.С 7 февраля 2023 года по 5 июля 2024 года – президент Совета по торговле, а также государственный секретарь по делам бизнеса и торговли Департамента бизнеса и торговли. 5 июля 2024 года Риши Сунак заявил об отставке с поста премьер-министра, а также лидера Консервативной партии, как только будет избран его преемник.9 июля 2024 года Кеми Баденок была назначена теневым государственным секретарем по жилищному строительству, общинам и местному самоуправлению во временном теневом кабинете Риши Сунака, сформированном после поражения консерваторов на всеобщих выборах 4 июля 2024 года. 28 июля 2024 года Кеми Баденок объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. 2 ноября 2024 года Кеми Баденок была избрана новым лидером Консервативной партии, набрав 53 806 голосов против 41 388 голосов у ее соперника Роберта Дженрика.Она заявила о своих планах обновить курс партии к 2030 году, когда она сможет вернуться в правительство страны. Активно выступает против "политики идентичности"..Является убежденной сторонницей выхода Британии из ЕС (Brexit).Политик замужем, ее супруг – банковский служащий Хэмиш Баденок. У них трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лондон, великобритания, риши сунак, борис джонсон, евросоюз, кеми баденок