https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html
Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори
Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори - РИА Новости, 23.10.2022
Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори
Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:41
2022-10-23T15:41
2022-10-23T15:41
в мире
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894483_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3f0c6aa35cbc2a8ed91617b86b478f3c.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера консерваторов.Ранее на этой неделе телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании."Партия нуждается в объединяющей фигуре, чтобы делать то, что правильно для Соединенного Королевства. В данный момент я верю, что этим человеком является Риши", - написала Баденок в своем Twitter-аккаунте.Она добавила, что является "фанаткой" экс-премьера Бориса Джонсона, но, по ее мнению, "его возвращение, с учетом всего произошедшего, не сплотит людей"."Я намерена поддержать кандидатуру Риши на пост премьер-министра, действуя в национальных интересах и добиваясь стабильности и возможностей, в которых нуждается наша нация", - написала, в свою очередь, Смит в своем Twitter.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Ранее газета Telegraph писала, что Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/shapps-1826055805.html
https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825934155.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894483_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_ff1ef1b11335749c7d39e2b1d1cc33dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори
Министры внешней торговли и труда Британии поддержали Сунака в борьбе за руководство тори
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок
и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит
заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера консерваторов.
Ранее на этой неделе телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании.
"Партия нуждается в объединяющей фигуре, чтобы делать то, что правильно для Соединенного Королевства. В данный момент я верю, что этим человеком является Риши", - написала Баденок в своем Twitter-аккаунте.
Она добавила, что является "фанаткой" экс-премьера Бориса Джонсона
, но, по ее мнению, "его возвращение, с учетом всего произошедшего, не сплотит людей".
"Я намерена поддержать кандидатуру Риши на пост премьер-министра, действуя в национальных интересах и добиваясь стабильности и возможностей, в которых нуждается наша нация", - написала, в свою очередь, Смит в своем Twitter.
В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее газета Telegraph писала, что Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.
Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс
ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.