https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html

Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори

Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори - РИА Новости, 23.10.2022

Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори

Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:41

2022-10-23T15:41

2022-10-23T15:41

в мире

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера консерваторов.Ранее на этой неделе телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании."Партия нуждается в объединяющей фигуре, чтобы делать то, что правильно для Соединенного Королевства. В данный момент я верю, что этим человеком является Риши", - написала Баденок в своем Twitter-аккаунте.Она добавила, что является "фанаткой" экс-премьера Бориса Джонсона, но, по ее мнению, "его возвращение, с учетом всего произошедшего, не сплотит людей"."Я намерена поддержать кандидатуру Риши на пост премьер-министра, действуя в национальных интересах и добиваясь стабильности и возможностей, в которых нуждается наша нация", - написала, в свою очередь, Смит в своем Twitter.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Ранее газета Telegraph писала, что Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/shapps-1826055805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания