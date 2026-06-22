Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

© REUTERS / Jaimi Joy Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.

Выборы преемника Кира Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

По мнению Сергея Миронова, отставка Кира Стармера является признаком приближающейся политической катастрофы в Великобритании.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отставка британского премьера Кира Стармера является признаком приближающейся политической катастрофы в Великобритании, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.

"Чехарда глав правительства Великобритании напоминает дурной анекдот, в котором самые странные персонажи пытаются управлять тонущим кораблем: дурашливый клоун Борис Джонсон, Лиз Трасс, продержавшаяся на посту меньше, чем салат латук в холодильнике, индиец Риши Сунак и, наконец, Стармер - скучный, занудный и абсолютно безликий. И никто уже не в силах удержать управление страной. Это маркер жесткого политического кризиса и, возможно, скорой катастрофы", - сказал Миронов.

Он отметил, что политический кризис в Великобритании развивается на фоне растущих антииммигрантских настроений.

"Кризис приводит к власти все более странных и опасных людей, начиная от Джонсона, советы которого стоили Украине потерянных территорий и сотен тысяч жизней, заканчивая Стармером, выступления которого напоминают выкладки ранних моделей Chat GPT", - добавил политик.

По словам Миронова, па фоне антииммигрантских погромов власть рано или поздно возьмут ультраправые, что сразу спровоцирует отделение Шотландии и Северной Ирландии.

Он также назвал премьеров Великобритании собирательным образом британских и европейских элит.