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Миронов назвал отставку Стармера признаком политической катастрофы - РИА Новости, 22.06.2026
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16:12 22.06.2026
Миронов назвал отставку Стармера признаком политической катастрофы

Миронов назвал отставку Стармера признаком приближающейся катастрофы в Британии

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
  • Выборы преемника Кира Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
  • По мнению Сергея Миронова, отставка Кира Стармера является признаком приближающейся политической катастрофы в Великобритании.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отставка британского премьера Кира Стармера является признаком приближающейся политической катастрофы в Великобритании, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания нового лидера партии.
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"Чехарда глав правительства Великобритании напоминает дурной анекдот, в котором самые странные персонажи пытаются управлять тонущим кораблем: дурашливый клоун Борис Джонсон, Лиз Трасс, продержавшаяся на посту меньше, чем салат латук в холодильнике, индиец Риши Сунак и, наконец, Стармер - скучный, занудный и абсолютно безликий. И никто уже не в силах удержать управление страной. Это маркер жесткого политического кризиса и, возможно, скорой катастрофы", - сказал Миронов.
Он отметил, что политический кризис в Великобритании развивается на фоне растущих антииммигрантских настроений.
"Кризис приводит к власти все более странных и опасных людей, начиная от Джонсона, советы которого стоили Украине потерянных территорий и сотен тысяч жизней, заканчивая Стармером, выступления которого напоминают выкладки ранних моделей Chat GPT", - добавил политик.
По словам Миронова, па фоне антииммигрантских погромов власть рано или поздно возьмут ультраправые, что сразу спровоцирует отделение Шотландии и Северной Ирландии.
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Он также назвал премьеров Великобритании собирательным образом британских и европейских элит.
"В целом британские премьеры - это некий собирательный образ элит этой страны и всей Европы. Самоуверенные, некомпетентные и безответственные люди, которые продолжают разжигать войны, снабжать преступный киевский режим оружием и деньгами. Они толкают свои государства к войне против России лишь потому, что не могут удержать их от распада и деградации", - подытожил Миронов.
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В миреВеликобританияУкраинаШотландияКир СтармерСергей МироновБорис ДжонсонСправедливая Россия
 
 
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