Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 27.02.2026 (обновлено: 20:14 27.02.2026)
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака своим советником в составе Международного консультативного совета по... РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
риши сунак
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского

The Independent: экс-премьер Британии Риши Сунак стал советником Зеленского

© AP Photo / Kin CheungРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака своим советником в составе Международного консультативного совета по экономическому восстановлению Украины, передает The Independent со ссылкой на заявление экс-премьера.
"Я рад присоединиться к международной группе, консультирующей Зеленского по вопросам экономического восстановления", — сказал он.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Вчера, 18:26
По данным издания, эта международный группа планирует помочь Киеву привлечь инвестиции в оборонную сферу и "укрепить энергетическую устойчивость".
Также отмечается, что должность является неоплачиваемой.
Риши Сунак занимал должность премьер-министра Великобритании с 2022 по 2024 год. Он стал первым человеком индийского происхождения, занявшим этот пост, и самым молодым премьером страны с 1812 года.
Сунаку не удалось поднять рейтинги своей консервативной партии, которые за последние несколько лет упали в результате действий двух его непосредственных предшественников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
 
