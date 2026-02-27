https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077274444.html
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского - РИА Новости, 27.02.2026
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака своим советником в составе Международного консультативного совета по... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:48:00+03:00
2026-02-27T19:48:00+03:00
2026-02-27T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957638939_465:83:2515:1236_1920x0_80_0_0_dd1f360fcb5138b3d078f2236064224a.jpg
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077254015.html
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077177559.html
великобритания
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957638939_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b57b6e2e7723aeb06f1429208d7fd217.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Экс-премьер Британии стал неоплачиваемым советником Зеленского
The Independent: экс-премьер Британии Риши Сунак стал советником Зеленского