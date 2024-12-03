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Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов - РИА Новости, 03.12.2024
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03:44 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/britanija-1986996326.html
Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов
Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов - РИА Новости, 03.12.2024
Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов
Власти Великобритании потратили 715 миллионов фунтов стерлингов (904 миллионов долларов) на так и не реализованный план по депортации в Руанду нелегальных... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:44
2024-12-03T03:44
в мире
руанда
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Великобритании потратили 715 миллионов фунтов стерлингов (904 миллионов долларов) на так и не реализованный план по депортации в Руанду нелегальных мигрантов, следует из данных, опубликованных на сайте британского правительства. Новое правительство страны 6 июля сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. По данным правительства, всего в период с апреля 2022 по июнь 2024 британское министерство внутренних дело потратило 715 миллионов фунтов стерлингов на нереализованный план по депортации мигрантов. В эту сумму входят 290 миллионов, предназначавшиеся для поддержки экономического развития Руанды и процесса приема и размещения мигрантов. Для этих целей предполагалось выплатить еще 220 миллионов фунтов стерлингов, однако эти выплаты были отменены в связи с отказом от плана депортации. Кроме того, из этих 715 миллионов еще 50 были потрачены на обеспечение безопасности рейсов до Руанды, 95 - на оптимизацию центров размещения и еще 280 - на "другие фиксированные расходы", связанных с созданием электронных систем и оплатой юридических услуг. В начале июля власти Руанды заявили, что страна не намерена возвращать Великобритании 290 миллионов фунтов стерлингов (около 371 миллиона долларов), потраченных на реализацию плана по депортации в Руанду нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Великобританию. Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20221213/migranty-1838472849.html
https://ria.ru/20240706/nelegaly-1957890690.html
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в мире, руанда, великобритания, ла-манш, риши сунак
В мире, Руанда, Великобритания, Ла-Манш, Риши Сунак
Британия потратила миллионы долларов на план по высылке мигрантов

Британия потратила 904 миллиона долларов на провальный план по высылке мигрантов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Великобритании потратили 715 миллионов фунтов стерлингов (904 миллионов долларов) на так и не реализованный план по депортации в Руанду нелегальных мигрантов, следует из данных, опубликованных на сайте британского правительства.
Новое правительство страны 6 июля сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим из них въезд в страну
13 декабря 2022, 23:40
По данным правительства, всего в период с апреля 2022 по июнь 2024 британское министерство внутренних дело потратило 715 миллионов фунтов стерлингов на нереализованный план по депортации мигрантов. В эту сумму входят 290 миллионов, предназначавшиеся для поддержки экономического развития Руанды и процесса приема и размещения мигрантов. Для этих целей предполагалось выплатить еще 220 миллионов фунтов стерлингов, однако эти выплаты были отменены в связи с отказом от плана депортации.
Кроме того, из этих 715 миллионов еще 50 были потрачены на обеспечение безопасности рейсов до Руанды, 95 - на оптимизацию центров размещения и еще 280 - на "другие фиксированные расходы", связанных с созданием электронных систем и оплатой юридических услуг.
В начале июля власти Руанды заявили, что страна не намерена возвращать Великобритании 290 миллионов фунтов стерлингов (около 371 миллиона долларов), потраченных на реализацию плана по депортации в Руанду нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Великобританию.
Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов
6 июля, 17:23
 
В миреРуандаВеликобританияЛа-МаншРиши Сунак
 
 
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