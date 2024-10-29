Рейтинг@Mail.ru
В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/britaniya-1980631379.html
В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем
В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем - РИА Новости, 29.10.2024
В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем
Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:03
2024-10-29T09:03
в мире
китай
пекин
великобритания
риши сунак
кир стармер
си цзиньпин
британская разведывательная служба mi6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где сотрудничество с Пекином возможно, пишет газета Politico. "Рейнольдс сказал Politico, что торговля - это область, "где возможно сотрудничество с Китаем", - пишет издание, отмечая, что британский министр ясно дал понять, что у Лондона будут свои требования к Пекину, если взаимодействие начнется. Politico в прошлом году сообщало, что правительство бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака негласно разрабатывало планы по проведению торговых переговоров с Китаем для укрепления экономических связей между странами. Речь в том числе шла о возможности созыва совместного британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO) впервые с 2018 года. Однако в конечном итоге Сунак не смог продвинуться вперед до внеочередных выборов этим летом, которые привели к власти лейбористов. Как пишет издание, на вопрос о том, возобновит ли Великобритания JETCO, Рейнольдс сказал, что он "безусловно открыт для разговора" об этом. Встречи в формате JETCO ежегодно проводились до 2018 года, когда двусторонние отношения стран ухудшились из-за ситуации вокруг Гонконга. Сообщалось, что такие встречи часто сопровождаются заключением небольших торговых сделок, на них присутствуют министры и представители ведущих компаний. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. Премьер Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
https://ria.ru/20240127/britaniya-1923845180.html
https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html
https://ria.ru/20240529/kitay-1949177218.html
китай
пекин
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, великобритания, риши сунак, кир стармер, си цзиньпин, британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Пекин, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер, Си Цзиньпин, Британская разведывательная служба MI6
В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем

Британский министр Рейнольдс допустил возобновление торгового диалога с Китаем

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где сотрудничество с Пекином возможно, пишет газета Politico.
"Рейнольдс сказал Politico, что торговля - это область, "где возможно сотрудничество с Китаем", - пишет издание, отмечая, что британский министр ясно дал понять, что у Лондона будут свои требования к Пекину, если взаимодействие начнется.
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Британии заявили о проблемах MI6 из-за нехватки знаний о Китае
27 января, 14:02
Politico в прошлом году сообщало, что правительство бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака негласно разрабатывало планы по проведению торговых переговоров с Китаем для укрепления экономических связей между странами. Речь в том числе шла о возможности созыва совместного британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO) впервые с 2018 года. Однако в конечном итоге Сунак не смог продвинуться вперед до внеочередных выборов этим летом, которые привели к власти лейбористов.
Как пишет издание, на вопрос о том, возобновит ли Великобритания JETCO, Рейнольдс сказал, что он "безусловно открыт для разговора" об этом.
Встречи в формате JETCO ежегодно проводились до 2018 года, когда двусторонние отношения стран ухудшились из-за ситуации вокруг Гонконга. Сообщалось, что такие встречи часто сопровождаются заключением небольших торговых сделок, на них присутствуют министры и представители ведущих компаний.
Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов.
Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем
21 августа, 15:32
Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку.
Премьер Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Эксперт посоветовал бизнесу заходить в Китай напрямую
29 мая, 17:08
 
В миреКитайПекинВеликобританияРиши СунакКир СтармерСи ЦзиньпинБританская разведывательная служба MI6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала