В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем
Британский министр Рейнольдс допустил возобновление торгового диалога с Китаем
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где сотрудничество с Пекином возможно, пишет газета Politico.
"Рейнольдс сказал Politico, что торговля - это область, "где возможно сотрудничество с Китаем", - пишет издание, отмечая, что британский министр ясно дал понять, что у Лондона будут свои требования к Пекину, если взаимодействие начнется.
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Politico в прошлом году сообщало, что правительство бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака негласно разрабатывало планы по проведению торговых переговоров с Китаем для укрепления экономических связей между странами. Речь в том числе шла о возможности созыва совместного британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO) впервые с 2018 года. Однако в конечном итоге Сунак не смог продвинуться вперед до внеочередных выборов этим летом, которые привели к власти лейбористов.
Как пишет издание, на вопрос о том, возобновит ли Великобритания JETCO, Рейнольдс сказал, что он "безусловно открыт для разговора" об этом.
Встречи в формате JETCO ежегодно проводились до 2018 года, когда двусторонние отношения стран ухудшились из-за ситуации вокруг Гонконга. Сообщалось, что такие встречи часто сопровождаются заключением небольших торговых сделок, на них присутствуют министры и представители ведущих компаний.
Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов.
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Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку.
Премьер Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.