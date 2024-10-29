https://ria.ru/20241029/britaniya-1980631379.html

В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем

В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем - РИА Новости, 29.10.2024

В Британии допустили возобновление торгового диалога с Китаем

Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:03

2024-10-29T09:03

2024-10-29T09:03

в мире

китай

пекин

великобритания

риши сунак

кир стармер

си цзиньпин

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс "открыт" для возобновления торгового диалога с Китаем, отметив, что это область, где сотрудничество с Пекином возможно, пишет газета Politico. "Рейнольдс сказал Politico, что торговля - это область, "где возможно сотрудничество с Китаем", - пишет издание, отмечая, что британский министр ясно дал понять, что у Лондона будут свои требования к Пекину, если взаимодействие начнется. Politico в прошлом году сообщало, что правительство бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака негласно разрабатывало планы по проведению торговых переговоров с Китаем для укрепления экономических связей между странами. Речь в том числе шла о возможности созыва совместного британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO) впервые с 2018 года. Однако в конечном итоге Сунак не смог продвинуться вперед до внеочередных выборов этим летом, которые привели к власти лейбористов. Как пишет издание, на вопрос о том, возобновит ли Великобритания JETCO, Рейнольдс сказал, что он "безусловно открыт для разговора" об этом. Встречи в формате JETCO ежегодно проводились до 2018 года, когда двусторонние отношения стран ухудшились из-за ситуации вокруг Гонконга. Сообщалось, что такие встречи часто сопровождаются заключением небольших торговых сделок, на них присутствуют министры и представители ведущих компаний. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти по соображениям безопасности отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. Премьер Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.

https://ria.ru/20240127/britaniya-1923845180.html

https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html

https://ria.ru/20240529/kitay-1949177218.html

китай

пекин

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, великобритания, риши сунак, кир стармер, си цзиньпин, британская разведывательная служба mi6