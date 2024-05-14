Рейтинг@Mail.ru
Биография Виктора Золотова - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 14.05.2024 (обновлено: 22:24 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zolotov-1945547551.html
Биография Виктора Золотова
Биография Виктора Золотова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Виктора Золотова
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:42
2024-05-14T22:24
справки
виктор золотов
россия
безопасность
сасово
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_07b8eae19bccea4ae9458a793c182d67.jpg
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич Золотов родился 27 января 1954 года в городе Сасово Рязанской области.Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.Проходил срочную службу в пограничных войсках.С 1970-х годов работал в КГБ СССР (9-е управление).С 1990 по 1996 год – на руководящих должностях в Главном управлении охраны РФ.С 2000 года по сентябрь 2013 года – начальник Службы безопасности президента РФ - заместитель директора ФСО России.С сентября 2013 года по май 2014 года – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.С мая 2014 по апрель 2016 года – первый заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий внутренними войсками МВД России. С 5 апреля 2016 года – директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.Генерал армии (2015).Постоянный член Совета Безопасности РФ.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Дружбы, медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
сасово
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9c070752ea3b6738d5b3ae5157824ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, виктор золотов, россия, безопасность, сасово, рязанская область
Справки, Виктор Золотов, Россия, Безопасность, Сасово, Рязанская область

Биография Виктора Золотова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиктор Золотов
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич Золотов родился 27 января 1954 года в городе Сасово Рязанской области.
Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Проходил срочную службу в пограничных войсках.
С 1970-х годов работал в КГБ СССР (9-е управление).
С 1990 по 1996 год – на руководящих должностях в Главном управлении охраны РФ.
С 2000 года по сентябрь 2013 года – начальник Службы безопасности президента РФ - заместитель директора ФСО России.
С сентября 2013 года по май 2014 года – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.
С мая 2014 по апрель 2016 года – первый заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий внутренними войсками МВД России.
С 5 апреля 2016 года – директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.
Генерал армии (2015).
Постоянный член Совета Безопасности РФ.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Дружбы, медалями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВиктор ЗолотовРоссияБезопасностьСасовоРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала