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Биография Виктора Золотова

Биография Виктора Золотова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Виктора Золотова

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:42

2024-05-14T21:42

2024-05-14T22:24

справки

виктор золотов

россия

безопасность

сасово

рязанская область

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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич Золотов родился 27 января 1954 года в городе Сасово Рязанской области.Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.Проходил срочную службу в пограничных войсках.С 1970-х годов работал в КГБ СССР (9-е управление).С 1990 по 1996 год – на руководящих должностях в Главном управлении охраны РФ.С 2000 года по сентябрь 2013 года – начальник Службы безопасности президента РФ - заместитель директора ФСО России.С сентября 2013 года по май 2014 года – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.С мая 2014 по апрель 2016 года – первый заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий внутренними войсками МВД России. С 5 апреля 2016 года – директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.Генерал армии (2015).Постоянный член Совета Безопасности РФ.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Дружбы, медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, виктор золотов, россия, безопасность, сасово, рязанская область