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Биография Виктора Золотова
Биография Виктора Золотова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Виктора Золотова
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:42
2024-05-14T21:42
2024-05-14T22:24
справки
виктор золотов
россия
безопасность
сасово
рязанская область
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Васильевич Золотов родился 27 января 1954 года в городе Сасово Рязанской области.Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.Проходил срочную службу в пограничных войсках.С 1970-х годов работал в КГБ СССР (9-е управление).С 1990 по 1996 год – на руководящих должностях в Главном управлении охраны РФ.С 2000 года по сентябрь 2013 года – начальник Службы безопасности президента РФ - заместитель директора ФСО России.С сентября 2013 года по май 2014 года – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.С мая 2014 по апрель 2016 года – первый заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий внутренними войсками МВД России. С 5 апреля 2016 года – директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.Генерал армии (2015).Постоянный член Совета Безопасности РФ.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Дружбы, медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, виктор золотов, россия, безопасность, сасово, рязанская область
Справки, Виктор Золотов, Россия, Безопасность, Сасово, Рязанская область
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ
генерал армии Виктор Васильевич Золотов родился
27 января 1954 года в городе Сасово Рязанской области.
Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Проходил срочную службу в пограничных войсках.
С 1970-х годов работал в КГБ СССР (9-е управление).
С 1990 по 1996 год – на руководящих должностях в Главном управлении охраны РФ.
С 2000 года по сентябрь 2013 года – начальник Службы безопасности президента РФ - заместитель директора ФСО России.
С сентября 2013 года по май 2014 года – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.
С мая 2014 по апрель 2016 года
– первый заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий внутренними войсками МВД России.
С 5 апреля 2016 года
– директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", Дружбы, медалями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников