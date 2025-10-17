Рейтинг@Mail.ru
Золотов назвал RT настоящим культурным явлением - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/rt-2048858474.html
Золотов назвал RT настоящим культурным явлением
Золотов назвал RT настоящим культурным явлением - РИА Новости, 17.10.2025
Золотов назвал RT настоящим культурным явлением
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем телеканала. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:36:00+03:00
2025-10-17T13:36:00+03:00
россия
виктор золотов
маргарита симоньян
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20251017/rt-2048841928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор золотов, маргарита симоньян, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Виктор Золотов, Маргарита Симоньян, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов назвал RT настоящим культурным явлением

Золотов в поздравлении Симоньян назвал RT настоящим культурным явлением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем телеканала.
"Благодаря личному вкладу Маргариты Симоньян телеканал RT стал не только символом качества, доверия и инноваций в медиапространстве, но и настоящим культурным явлением, объединяющим миллионы зрителей по всему миру. Её умение видеть будущее, смелость в принятии решений и уникальный творческий подход сделали RT лидером, задающим ориентиры для всей медиасферы", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.
Золотов отметил, что 20-летие со дня основания телеканала – не просто цифра, а свидетельство колоссального труда, таланта и преданности делу, которые коллектив вкладывает в развитие телевидения.
Он поблагодарил коллектив RT за регулярное освещение будней и героических подвигов военнослужащих и сотрудников Росгвардии, пожелав всей команде телеканала новых успехов в труде на благо России.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Колокольцев отметил значительный вклад RT в развитие СМИ
Вчера, 12:52
 
РоссияВиктор ЗолотовМаргарита СимоньянФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала