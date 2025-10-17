Золотов назвал RT настоящим культурным явлением

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с 20-летним юбилеем телеканала.
"Благодаря личному вкладу Маргариты Симоньян телеканал RT стал не только символом качества, доверия и инноваций в медиапространстве, но и настоящим культурным явлением, объединяющим миллионы зрителей по всему миру. Её умение видеть будущее, смелость в принятии решений и уникальный творческий подход сделали RT лидером, задающим ориентиры для всей медиасферы", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.
Золотов отметил, что 20-летие со дня основания телеканала – не просто цифра, а свидетельство колоссального труда, таланта и преданности делу, которые коллектив вкладывает в развитие телевидения.
Он поблагодарил коллектив RT за регулярное освещение будней и героических подвигов военнослужащих и сотрудников Росгвардии, пожелав всей команде телеканала новых успехов в труде на благо России.