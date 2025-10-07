Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэконморазвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев войдут в делегацию РФ в Таджикистане, заявил на брифинге во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

"Можно сказать, что половина правительства, может даже больше", - отметил Ушаков.