Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэконморазвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев войдут в делегацию РФ в Таджикистане, заявил на брифинге во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 8-10 октября посетит республику Таджикистан с государственным визитом.
По словам Ушакова, с президентом в Таджикистан поедет весьма солидная делегация, в ее составе более 20 человек.
"Она (делегация - ред.) включает двух вице-премьеров, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина. Хуснуллин, кстати, возглавляет российскую часть межправительственной комиссии. Руководство администрации, главы министерств и ведомств, это Белоусов, Золотов, Колокольцев, Решетников, Силуанов", - сказал Ушаков.
Кроме того, он сообщил, что в составе делегации - министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кроме того, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Можно сказать, что половина правительства, может даже больше", - отметил Ушаков.
