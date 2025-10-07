Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/ushakov-2046891612.html
Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане
Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане - РИА Новости, 07.10.2025
Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэконморазвития Максим Решетников,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:11:00+03:00
2025-10-07T17:11:00+03:00
политика
россия
таджикистан
юрий ушаков
андрей белоусов
виктор золотов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20250317/kreml-2005479859.html
https://ria.ru/20241015/putin-1978104636.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, таджикистан, юрий ушаков, андрей белоусов, виктор золотов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Россия, Таджикистан, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Виктор Золотов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Ушаков назвал состав делегации России в Таджикистане

Ушаков: Белоусов, Золотов, Силуанов войдут в делегацию в Таджикистане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэконморазвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев войдут в делегацию РФ в Таджикистане, заявил на брифинге во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 8-10 октября посетит республику Таджикистан с государственным визитом.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Кремль назвал Таджикистан близким партнером и союзником России
17 марта, 13:22
По словам Ушакова, с президентом в Таджикистан поедет весьма солидная делегация, в ее составе более 20 человек.
"Она (делегация - ред.) включает двух вице-премьеров, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина. Хуснуллин, кстати, возглавляет российскую часть межправительственной комиссии. Руководство администрации, главы министерств и ведомств, это Белоусов, Золотов, Колокольцев, Решетников, Силуанов", - сказал Ушаков.
Кроме того, он сообщил, что в составе делегации - министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кроме того, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Можно сказать, что половина правительства, может даже больше", - отметил Ушаков.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Путин примет в Кремле главу "Росатома" Лихачева
15 октября 2024, 12:22
 
ПолитикаРоссияТаджикистанЮрий УшаковАндрей БелоусовВиктор ЗолотовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала