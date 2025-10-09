https://ria.ru/20251009/putin-2047238687.html
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана
Власти РФ стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана
Заявления Путина после встречи с Рахмоном. Главное