Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 09.10.2025 (обновлено: 11:59 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047238687.html
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана
Власти РФ стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:55:00+03:00
2025-10-09T11:59:00+03:00
таджикистан
россия
душанбе
алексей оверчук
марат хуснуллин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047215722_0:270:3162:2048_1920x0_80_0_0_0b0d050ac5e62fb90152fb7037a5b405.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
таджикистан
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047215722_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_18e4a3f9afa02bc334aa7c5731732819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, душанбе, алексей оверчук, марат хуснуллин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, в мире
Таджикистан, Россия, Душанбе, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о создании достойных условий труда для граждан Таджикистана

Заявления Путина после встречи с Рахмоном. Главное

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ стремятся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
ТаджикистанРоссияДушанбеАлексей ОверчукМарат ХуснуллинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала