https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017062773.html

Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом

Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом - РИА Новости, 15.05.2025

Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом

Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин участвовали в совещании по подготовке... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:23:00+03:00

2025-05-15T11:23:00+03:00

2025-05-15T11:23:00+03:00

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денис мантуров

юрий ушаков

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин участвовали в совещании по подготовке переговоров с украинской стороной в Стамбуле, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Как сообщал Песков, кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции. Судя по видеокадрам с совещания, которые распространила пресс-служба Кремля, помимо других участников на совещании также присутствовали Ушаков, Мантуров, Нарышкин.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html

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