Рейтинг@Mail.ru
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017062773.html
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом - РИА Новости, 15.05.2025
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом
Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин участвовали в совещании по подготовке... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:23:00+03:00
2025-05-15T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
киев
денис мантуров
юрий ушаков
сергей нарышкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017043192_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c9793035cf7873e916e17837989703d0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин участвовали в совещании по подготовке переговоров с украинской стороной в Стамбуле, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Как сообщал Песков, кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции. Судя по видеокадрам с совещания, которые распространила пресс-служба Кремля, помимо других участников на совещании также присутствовали Ушаков, Мантуров, Нарышкин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html
россия
стамбул
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017043192_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_3f38e320e3497f410d136b0468638a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, киев, денис мантуров, юрий ушаков, сергей нарышкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Киев, Денис Мантуров, Юрий Ушаков, Сергей Нарышкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом

Мантуров, Ушаков, Нарышкин участвовали в совещании перед переговорами с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин участвовали в совещании по подготовке переговоров с украинской стороной в Стамбуле, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Как сообщал Песков, кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции.
Судя по видеокадрам с совещания, которые распространила пресс-служба Кремля, помимо других участников на совещании также присутствовали Ушаков, Мантуров, Нарышкин.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих
Вчера, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулКиевДенис МантуровЮрий УшаковСергей НарышкинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала