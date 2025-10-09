Путин поблагодарил Рахмона за участие в торжествах, посвященных 9 мая

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за участие в торжествах, посвященных 80-летию победы.
"Хотел бы, пользуясь случаем, ещё раз выразить признательность Эмомали Шариповичу за то, что он принял наше приглашение и сам приехал 9 мая в Москву на праздничные мероприятия Дня Победы, а в торжественном параде на Красной площади приняло участие подразделение Вооруженных сил Таджикистана", - сказал Путин в ходе заявлений для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Он отметил, что в нынешнем году в России и Таджикистане широко отмечалось 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
"Это действительно общая победа всех народов Советского Союза. И мы хорошо понимаем и знаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме отцов, дедов, наших прадедов, отстоявших жизнь и свободу для будущих поколений наших стран", - добавил президент.
Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.