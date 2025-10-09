Путин и Рахмон продолжили переговоры в широком составе

Рейтинг@Mail.ru
10:28 09.10.2025 (обновлено: 10:58 09.10.2025)
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.
К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
ДушанбеТаджикистанРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонАлексей ОверчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
