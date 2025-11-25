Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых сотрудников ведомства в госпитале и вручил отличившимся при выполнении задач специальной военной операции военнослужащим и росгвардейцам государственные награды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

« "Директор Росгвардии , Герой России генерал армии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии и вручил государственные награды отличившимся при выполнении задач специальной военной операции военнослужащим и сотрудникам ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства поблагодарил росгвардейцев за высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

« "Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены четверо росгвардейцев. Им вручены государственные награды – ордена Мужества и медаль "За отличие в охране общественного порядка", - отмечается в сообщении.

Золотов также подчеркнул, что главный военный клинический госпиталь Росгвардии является флагманом ведомственной медицины, где получают помощь не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и бойцы Минобороны РФ. Он добавил, что врачи главного госпиталя вернули в строй более 5 тысяч военнослужащих Минобороны России.