Рейтинг@Mail.ru
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/nagrady-2057504603.html
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО
Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых сотрудников ведомства в госпитале и вручил отличившимся при выполнении задач специальной военной операции... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:14:00+03:00
2025-11-25T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
виктор золотов
юрий кот
алибек делимханов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503829_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_c47712d7ff03afde6b44ff044a9688b7.jpg
https://ria.ru/20250802/svo-2033003139.html
https://ria.ru/20250729/minoborony-2032178259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057503829_80:0:1269:892_1920x0_80_0_0_19d3f3c8ffaaefbaaa0cdd7a5e151072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор золотов, юрий кот, алибек делимханов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Золотов, Юрий Кот, Алибек Делимханов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов наградил в госпитале раненых росгвардейцев — участников СВО

Золотов вручил государственные награды раненым росгвардейцам — участникам СВО

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФДиректор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии
Директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов навестил раненых сотрудников ведомства в госпитале и вручил отличившимся при выполнении задач специальной военной операции военнослужащим и росгвардейцам государственные награды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Директор Росгвардии, Герой России генерал армии Виктор Золотов навестил раненых росгвардейцев в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии и вручил государственные награды отличившимся при выполнении задач специальной военной операции военнослужащим и сотрудникам ведомства", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров на церемонии в госпитале имени Вишневского - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В госпитале имени Вишневского наградили участников СВО
2 августа, 16:26
Отмечается, что глава ведомства поблагодарил росгвардейцев за высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
«
"Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены четверо росгвардейцев. Им вручены государственные награды – ордена Мужества и медаль "За отличие в охране общественного порядка", - отмечается в сообщении.
Золотов также подчеркнул, что главный военный клинический госпиталь Росгвардии является флагманом ведомственной медицины, где получают помощь не только военнослужащие и сотрудники Росгвардии, но и бойцы Минобороны РФ. Он добавил, что врачи главного госпиталя вернули в строй более 5 тысяч военнослужащих Минобороны России.
В ведомстве отметили, что во встрече главы ведомства с росгвардейцами приняли участие помощники директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Котов и генерал-полковник Алибек Делимханов, руководитель департамента медицинского обеспечения генерал-майор Максим Кибизов и начальник Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии генерал-майор медицинской службы Олег Багаев.
Начальник Управления военного образования МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил дипломы о прохождении дополнительного профобразования, а также государственные и ведомственные награды участникам СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО
29 июля, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ЗолотовЮрий КотАлибек ДелимхановФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала