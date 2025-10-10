Рейтинг@Mail.ru
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии - РИА Новости, 10.10.2025
11:10 10.10.2025
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии
Уровень самосознания лидеров ряда стран, воспринимающих РФ врагом, не отвечает сегодняшнему времени, президенту России Владимиру Путину не с кем там общаться,... РИА Новости, 10.10.2025
Россия, Виктор Золотов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Виктор Золотов
Виктор Золотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Уровень самосознания лидеров ряда стран, воспринимающих РФ врагом, не отвечает сегодняшнему времени, президенту России Владимиру Путину не с кем там общаться, считает директор Росгвардии Виктор Золотов.
"Не только Владимир Владимирович, все же мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами… Поэтому в этой ипостаси Владимиру Владимировичу говорить там не с кем, потому что это самосознание, которое у них в голове, оно не отвечает сегодняшнему времени", - сказал Золотов журналисту Life Александру Юнашеву.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
У России нет агрессивных намерений в отношении других стран, заявил Путин
2 октября, 19:58
