https://ria.ru/20251010/rossiya-2047467508.html
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии - РИА Новости, 10.10.2025
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии
Уровень самосознания лидеров ряда стран, воспринимающих РФ врагом, не отвечает сегодняшнему времени, президенту России Владимиру Путину не с кем там общаться,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:10:00+03:00
2025-10-10T11:10:00+03:00
2025-10-10T11:10:00+03:00
россия
виктор золотов
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148751/18/1487511807_0:127:2458:1509_1920x0_80_0_0_1d14c1179c82f48cdd927b354954a9e2.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2045994053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148751/18/1487511807_138:0:2319:1636_1920x0_80_0_0_7fb6ba7e405c8b3834814ed436211e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор золотов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Виктор Золотов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Лидеры некоторых стран воспринимают Россию врагом, заявил глава Росгвардии
Золотов рассказал о самосознании лидеров стран, воспринимающих Россию врагом