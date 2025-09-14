Рейтинг@Mail.ru
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 14.09.2025 (обновлено: 19:44 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rosgvardeytsy-2041854647.html
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам - РИА Новости, 14.09.2025
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:01:00+03:00
2025-09-14T19:44:00+03:00
орловская область
курская область
россия
александр хинштейн
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
КУРСК, 14 сен — РИА Новости. Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Количество жертв достигло трех: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", — написал он.Инцидент произошел в субботу на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, третий получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице.По железнодорожным линиям, ранее перекрытым из-за ЧП, уже открыли движение. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установили диспетчерский контроль.
https://ria.ru/20250913/telefon-2041745538.html
орловская область
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, курская область, россия, александр хинштейн, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Орловская область, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 сен — РИА Новости. Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Количество жертв достигло трех: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", — написал он.
Инцидент произошел в субботу на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, третий получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице.
По железнодорожным линиям, ранее перекрытым из-за ЧП, уже открыли движение. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установили диспетчерский контроль.
Взрыв на железной дороге - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов
13 сентября, 21:40
 
Орловская областьКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала