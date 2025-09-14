https://ria.ru/20250914/rosgvardeytsy-2041854647.html
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам - РИА Новости, 14.09.2025
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:01:00+03:00
2025-09-14T16:01:00+03:00
2025-09-14T19:44:00+03:00
орловская область
курская область
россия
александр хинштейн
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
КУРСК, 14 сен — РИА Новости. Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Количество жертв достигло трех: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", — написал он.Инцидент произошел в субботу на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, третий получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице.По железнодорожным линиям, ранее перекрытым из-за ЧП, уже открыли движение. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установили диспетчерский контроль.
https://ria.ru/20250913/telefon-2041745538.html
орловская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, курская область, россия, александр хинштейн, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Орловская область, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам