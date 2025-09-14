Погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам

https://ria.ru/20250914/rosgvardeytsy-2041854647.html

Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области РИА Новости, 14.09.2025

КУРСК, 14 сен — РИА Новости. Росгвардейцев, погибших при взрыве на железнодорожных путях в Орловской области, представят к государственным наградам, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Количество жертв достигло трех: все они — сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам", — написал он.Инцидент произошел в субботу на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли двое сотрудников Росгвардии, третий получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице.По железнодорожным линиям, ранее перекрытым из-за ЧП, уже открыли движение. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установили диспетчерский контроль.

