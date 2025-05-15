Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017107708.html
Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности
Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:32:00+03:00
2025-05-15T14:32:00+03:00
россия
стамбул
украина
сергей нарышкин
виктор золотов
александр бортников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017043192_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c9793035cf7873e916e17837989703d0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ Владимира Путина перед вылетом российской делегации на переговоры в Стамбул выступили с докладами по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции. "По вопросам безопасности и другим аспектам их деятельности выступали Бортников, Нарышкин и Золотов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития. С докладами выступили министр обороны Белоусов и начальник генштаба Герасимов. По внешнеполитической повестке докладывал Лавров. Все командующие группировок доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017039253.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017043192_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_3f38e320e3497f410d136b0468638a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, сергей нарышкин, виктор золотов, александр бортников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Сергей Нарышкин, Виктор Золотов, Александр Бортников, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности

Песков: Нарышкин, Бортников, Золотов выступили вчера с докладами по безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ Владимира Путина перед вылетом российской делегации на переговоры в Стамбул выступили с докладами по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
«
"По вопросам безопасности и другим аспектам их деятельности выступали Бортников, Нарышкин и Золотов", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития. С докладами выступили министр обороны Белоусов и начальник генштаба Герасимов. По внешнеполитической повестке докладывал Лавров. Все командующие группировок доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры между Россией и Украиной в Турции пройдут во второй половине дня
Вчера, 09:59
 
РоссияСтамбулУкраинаСергей НарышкинВиктор ЗолотовАлександр БортниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала