https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017107708.html

Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности

Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности - РИА Новости, 15.05.2025

Путин на совещании 14 мая заслушал доклады по безопасности

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:32:00+03:00

2025-05-15T14:32:00+03:00

2025-05-15T14:32:00+03:00

россия

стамбул

украина

сергей нарышкин

виктор золотов

александр бортников

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ Владимира Путина перед вылетом российской делегации на переговоры в Стамбул выступили с докладами по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Кроме членов российской переговорной группы на совещании присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне Специальной военной операции. "По вопросам безопасности и другим аспектам их деятельности выступали Бортников, Нарышкин и Золотов", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития. С докладами выступили министр обороны Белоусов и начальник генштаба Герасимов. По внешнеполитической повестке докладывал Лавров. Все командующие группировок доложили о состоянии дел по своим направлениям на линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, украина, сергей нарышкин, виктор золотов, александр бортников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025