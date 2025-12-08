Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие"

ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль "За боевое отличие", сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
«
"Искренне поздравляю… главу Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова с награждением медалью Росгвардии "За боевое отличие"! Награду Рамзану Ахматовичу вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Васильевич Золотов", - написал Даудов в своем Telegram-канале.
Председатель правительства региона назвал награду прямым доказательством самоотверженной работы, мужества и твердой позиции главы республики.
"Будучи надежным соратником и единомышленником президента России, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, Рамзан Ахматович вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции", - добавил Даудов.
Помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Кадырова 27 марта наградили ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие".