Рейтинг@Mail.ru
Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие" - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 08.12.2025 (обновлено: 16:38 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/medal-2060609866.html
Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие"
Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие" - РИА Новости, 08.12.2025
Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие"
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль "За боевое отличие",... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:33:00+03:00
2025-12-08T16:38:00+03:00
россия
магомед даудов
виктор золотов
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060609709_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_67f7b28d821ecf3fda266b089adf911e.jpg
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060609709_0:98:1281:1058_1920x0_80_0_0_2873accc9a48c9cf8edcf7595dc77022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магомед даудов, виктор золотов, рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Магомед Даудов, Виктор Золотов, Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадырову вручили медаль Росгвардии "За боевое отличие"

Золотов вручил Кадырову медаль Росгвардии "За боевое отличие"

© Фото : Telegram-канал Председателя Правительства ЧР Магомеда ДаудоваФото, опубликованное Магомедом Даудовым
Фото, опубликованное Магомедом Даудовым - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Telegram-канал Председателя Правительства ЧР Магомеда Даудова
Фото, опубликованное Магомедом Даудовым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову медаль "За боевое отличие", сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.
«
"Искренне поздравляю… главу Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова с награждением медалью Росгвардии "За боевое отличие"! Награду Рамзану Ахматовичу вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Васильевич Золотов", - написал Даудов в своем Telegram-канале.
Председатель правительства региона назвал награду прямым доказательством самоотверженной работы, мужества и твердой позиции главы республики.
"Будучи надежным соратником и единомышленником президента России, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, Рамзан Ахматович вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции", - добавил Даудов.
Помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Кадырова 27 марта наградили ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кадыров получил награду Федерального казначейства
7 мая, 14:22
 
РоссияМагомед ДаудовВиктор ЗолотовРамзан КадыровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала