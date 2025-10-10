Рейтинг@Mail.ru
Золотов назвал заявления глав государств о ядерных ударах сумасшествием - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/zayavleniya-2047463507.html
Золотов назвал заявления глав государств о ядерных ударах сумасшествием
Золотов назвал заявления глав государств о ядерных ударах сумасшествием - РИА Новости, 10.10.2025
Золотов назвал заявления глав государств о ядерных ударах сумасшествием
Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал заявления ряда глав зарубежных государств об ожидании ядерных ударов по их городам сумасшествием. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:01:00+03:00
2025-10-10T11:01:00+03:00
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_07b8eae19bccea4ae9458a793c182d67.jpg
https://ria.ru/20251008/rossija-2047166322.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9c070752ea3b6738d5b3ae5157824ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов назвал заявления глав государств о ядерных ударах сумасшествием

Сумасшествие. Заявления глав государств о ядерных ударах возмутили Золотова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиктор Золотов
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал заявления ряда глав зарубежных государств об ожидании ядерных ударов по их городам сумасшествием.
"Владимир Владимирович, да и не только Владимир Владимирович, все же мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами, они нисколько не стесняясь говорят об этом, ожидая ядерных ударов по их городам – это, слушайте, сумасшествие", - сказал Золотов журналисту Life Александру Юнашеву.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов
8 октября, 23:25
 
Виктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала