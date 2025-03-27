https://ria.ru/20250327/kadyrov-2007770880.html

Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"

Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие" - РИА Новости, 27.03.2025

Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"

Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:38:00+03:00

2025-03-27T18:38:00+03:00

2025-03-27T18:45:00+03:00

общество

россия

адам кадыров

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 27 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. "Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие", — передала журналистам пресс-служба. Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".

https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968400929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, адам кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)