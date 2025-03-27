Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Помощник главы Чечни Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
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"Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие", — передала журналистам пресс-служба.
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
25 августа 2024, 21:35