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Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие" - РИА Новости, 27.03.2025
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18:38 27.03.2025 (обновлено: 18:45 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kadyrov-2007770880.html
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие" - РИА Новости, 27.03.2025
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:38:00+03:00
2025-03-27T18:45:00+03:00
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россия
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. "Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие", — передала журналистам пресс-служба. Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
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общество, россия, адам кадыров, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Адам Кадыров, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"

Помощник главы Чечни Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии

© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии За боевое отличие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
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ГРОЗНЫЙ, 27 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
«
"Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие", — передала журналистам пресс-служба.
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии За боевое отличие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Управление Росгвардии по Чеченской Республике
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии "За боевое отличие"
Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре 2023-го ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики - орден Кадырова. Кроме того, на счету Адама Кадырова много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.
Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики
25 августа 2024, 21:35
 
ОбществоРоссияАдам КадыровВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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