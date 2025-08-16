Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто принял участие в совещании по итогам саммита на Аляске
18:35 16.08.2025 (обновлено: 18:49 16.08.2025)
Стало известно, кто принял участие в совещании по итогам саммита на Аляске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу приняли участие в совещании по итогам... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:35:00+03:00
2025-08-16T18:49:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу приняли участие в совещании по итогам российско-американскоого саммита на Аляске. Встреча прошла в очном формате в Екатерининском зале Московского Кремля. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания находился за центральным столом, остальные участники встречи сидели в зале напротив главы государства. В совещании также приняли участие члены российской делегации на Аляске: помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на встрече присутствовали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в совещании принимали участие члены правительства РФ: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В совещании приняли участие и представители администрации президента РФ: руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник президента, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу приняли участие в совещании по итогам российско-американскоого саммита на Аляске.
Встреча прошла в очном формате в Екатерининском зале Московского Кремля. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания находился за центральным столом, остальные участники встречи сидели в зале напротив главы государства.
В совещании также приняли участие члены российской делегации на Аляске: помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Также на встрече присутствовали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, в совещании принимали участие члены правительства РФ: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
В совещании приняли участие и представители администрации президента РФ: руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник президента, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
