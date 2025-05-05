https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html

Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника

Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.05.2025

Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника

Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:36:00+03:00

2025-05-05T17:36:00+03:00

2025-05-05T17:38:00+03:00

россия

москва

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996701453_0:125:1000:688_1920x0_80_0_0_0a128a9ddb9885264f7dd030ff127e9e.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Присвоить специальные звания сотрудникам войск Национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковника полиции Сонину Василию Васильевичу", - говорится в указе. В январе указом президента Сонин, возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве, был назначен на должность заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергею Буракову, а также звание генерал-лейтенанта полиции начальнику Управления Росгвардии по Рязанской области Виктору Лачёву.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

https://ria.ru/20250505/putin-2015090548.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)