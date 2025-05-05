https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.05.2025
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:36:00+03:00
2025-05-05T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Присвоить специальные звания сотрудникам войск Национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковника полиции Сонину Василию Васильевичу", - говорится в указе. В январе указом президента Сонин, возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве, был назначен на должность заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергею Буракову, а также звание генерал-лейтенанта полиции начальнику Управления Росгвардии по Рязанской области Виктору Лачёву.
https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html
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россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Москва, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Путин присвоил звание генерал-полковника замглавы Росгвардии Сонину