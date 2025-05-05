Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 05.05.2025 (обновлено: 17:38 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.05.2025
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника
Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:36:00+03:00
2025-05-05T17:38:00+03:00
россия
москва
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996701453_0:125:1000:688_1920x0_80_0_0_0a128a9ddb9885264f7dd030ff127e9e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. "Присвоить специальные звания сотрудникам войск Национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковника полиции Сонину Василию Васильевичу", - говорится в указе. В январе указом президента Сонин, возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве, был назначен на должность заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергею Буракову, а также звание генерал-лейтенанта полиции начальнику Управления Росгвардии по Рязанской области Виктору Лачёву.
https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html
https://ria.ru/20250505/putin-2015090548.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996701453_0:17:1001:767_1920x0_80_0_0_d228d5099807f99216ceabd81b65f3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Москва, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин присвоил замглавы Росгвардии звание генерал-полковника

Путин присвоил звание генерал-полковника замглавы Росгвардии Сонину

© Фото : Росгвардия/TelegramВасилий Сонин
Василий Сонин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Росгвардия/Telegram
Василий Сонин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместителю главы Росгвардии Василию Сонину указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-полковника, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
"Присвоить специальные звания сотрудникам войск Национальной гвардии Российской Федерации: генерал-полковника полиции Сонину Василию Васильевичу", - говорится в указе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
1 мая, 10:05
В январе указом президента Сонин, возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве, был назначен на должность заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Кроме того, президент присвоил специальное звание генерал-полковника командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергею Буракову, а также звание генерал-лейтенанта полиции начальнику Управления Росгвардии по Рязанской области Виктору Лачёву.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание "гвардейская"
Вчера, 16:06
 
РоссияМоскваВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала