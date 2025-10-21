Рейтинг@Mail.ru
Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mikhalkov-2049630398.html
Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем
Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем - РИА Новости, 21.10.2025
Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил во вторник кинорежиссера, народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, назвав режиссера... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:45:00+03:00
2025-10-21T16:45:00+03:00
культура
рсфср
виктор золотов
никита михалков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729849991_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5ef172c7a9303e6e556b26b2ca7a601e.jpg
https://ria.ru/20251021/putin-2049609982.html
https://ria.ru/20251019/mihalkov-2049206943.html
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729849991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f304a718f38adad8dbd0c29d8a5c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, виктор золотов, никита михалков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Культура, РСФСР, Виктор Золотов, Никита Михалков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем

Директор Росгвардии Золотов поздравил Никиту Михалкова с 80-летием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил во вторник кинорежиссера, народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, назвав режиссера человеком-эпохой, чье имя стало синонимом высочайшего профессионализма.
«

"Вы – человек-эпоха, чьё имя стало синонимом высочайшего профессионализма, глубины художественного высказывания и бескомпромиссной верности своим принципам. Ваша жизнь – это ярчайшая иллюстрация служения искусству, которое стало для вас не просто призванием, но и миссией, судьбой", - приводит слова главы Росгвардии Telegram-канал ведомства.

Никита Михалков. Пятые Пионерские чтения журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
Вчера, 15:36
Золотов подчеркнул, что работы кинорежиссёра, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа, стали мощными высказываниями о русской душе и великой истории нашей страны, любви и долге, патриотизме и верности традициям.
«
"Сегодня вы выступаете как мудрый наставник, воспитавший не один десяток актёров и режиссёров, неутомимый общественный деятель, стоящий на страже культурных традиций и духовных ценностей нашего Отечества, настоящий гражданин и патриот, чей голос всегда звучит весомо и авторитетно, когда речь идет о судьбе страны и её культуры", - говорится в сообщении.
Глава Росгвардии пожелал Михалкову крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых достижений в труде на благо Отечества.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х
19 октября, 14:19
 
КультураРСФСРВиктор ЗолотовНикита МихалковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала