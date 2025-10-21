Глава Росгвардии поздравил Михалкова с юбилеем

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил во вторник кинорежиссера, народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем, назвав режиссера человеком-эпохой, чье имя стало синонимом высочайшего профессионализма.
«
"Вы – человек-эпоха, чьё имя стало синонимом высочайшего профессионализма, глубины художественного высказывания и бескомпромиссной верности своим принципам. Ваша жизнь – это ярчайшая иллюстрация служения искусству, которое стало для вас не просто призванием, но и миссией, судьбой", - приводит слова главы Росгвардии Telegram-канал ведомства.
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
Вчера, 15:36
Золотов подчеркнул, что работы кинорежиссёра, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа, стали мощными высказываниями о русской душе и великой истории нашей страны, любви и долге, патриотизме и верности традициям.
«
"Сегодня вы выступаете как мудрый наставник, воспитавший не один десяток актёров и режиссёров, неутомимый общественный деятель, стоящий на страже культурных традиций и духовных ценностей нашего Отечества, настоящий гражданин и патриот, чей голос всегда звучит весомо и авторитетно, когда речь идет о судьбе страны и её культуры", - говорится в сообщении.
Глава Росгвардии пожелал Михалкову крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых достижений в труде на благо Отечества.
Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х
19 октября, 14:19