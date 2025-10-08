Путин в четверг посетит Таджикистан

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан с государственным визитом, а также примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Программа госвизита

Вечером в среду, 8 октября, Путин возложит венок к памятнику Исмаилу Самани. Затем состоится неформальный обед с участием двух президентов.

В четверг, 9 октября, утром во Дворце Наций состоится церемония официальной встречи. После этого начнется рабочая программа госвизита, которая включает двустороннюю встречу лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе.

Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков . Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.

Двустороннее сотрудничество

Отношения РФ и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в преддверии визита. Он добавил, что России является ведущим торговым партнером Таджикистана с долей во внешней торговле республики более 22%. Товарооборот двух стран в 2024 году увеличился на 7,1%, до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года – еще на 17,3%.

Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикистанскую экономику: накопленные российские инвестиции составили около 500 миллионов долларов. В республике функционируют более 300 российских компаний. Более 70 субъектов РФ поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. Взаимодействие осуществляется в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс.

ОДКБ и Россия и Таджикистан регулярно проводят совместные учения, осуществляется подготовка таджикистанских военных кадров, проводимая как на площадке 201-й российской военной базы, так и в образовательных учреждениях на территории России. Тесно взаимодействуют страны и на международной арене, в рамках многосторонних организаций, прежде всего – СНГ ШОС . Поддерживается постоянный диалог между Москвой и Душанбе по афганской проблематике – как в двустороннем формате, так и в рамках региональных площадок.

Важным направлением развития двустороннего гуманитарного сотрудничества является сфера образования. В Таджикистане успешно функционируют ряд филиалов ведущих российских вузов. Реализуется проект "Российский учитель за рубежом" по направлению российских педагогов в школы Таджикистана. В текущем году участниками этой программы стали 109 российских преподавателей-предметников. Реализуется и проект по поставке адаптированных учебников по русскому языку. Ежегодно, на протяжении 5 лет, на эти нужды будет выделяться до 200 миллионов рублей. В 2024 году в школы Таджикистана было поставлено более 370 тысяч экземпляров таких учебников.

Продолжение работы

Государственный визит Путина в Таджикистан пройдет в преддверии организуемых в Душанбе второго саммита "Центральная Азия-Россия" и заседания Совета глав государств-участников СНГ.

В четверг Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Участники обсудят вопросы сотрудничества России и центральноазиатских стран в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях, а также вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане

По завершении обмена мнениями лидеры планируют принять итоговое коммюнике. Как отметили в Кремле, это будет объемный документ, в котором будут зафиксированы общие задачи по углублению совместной деятельности в различных сферах в интересах укрепления стратегического партнерства стран Центральной Азии с Россией, обеспечения безопасности, развития и благополучия народов.

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, между Россией и странами центральной Азии достигнуты значимые результаты по всему спектру многоплановых отношений. В частности, фиксируется устойчивый рост совокупного взаимного товарооборота, который по итогам 2024 года превысил 45 миллиардов долларов.

На следующий день, в пятницу, президент России встретится с коллегами по Содружеству Независимых Государств в рамках заседания Совета глав государств СНГ. На заседании будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы.

Планируется принять ряд важных документов, в том числе – программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, а также по противодействию терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года, совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, декларацию о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.