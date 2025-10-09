Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан заключили соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана, а также обменялись протоколом о внесении изменений в соглашении об организованном наборе граждан Республики.
"Министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамолиддин Абдуллозода и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко приглашаются для обмена соглашением между правительство Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации о медицинском освидетельствовании граждан Республики Таджикистан", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.
По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, в соответствии с соглашением граждане республики, выезжающие на работу в Россию, смогут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте на территории одной из медицинских организаций в Душанбе. Сама процедура будет проходить в утвержденном Минздравом России порядке. Так, повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию не потребуется.
Кроме того, министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Солеха Холмахмадзода и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обменялись протоколом о внесении изменений в соглашении об организованном наборе граждан Таджикистана.
Президент России Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина.