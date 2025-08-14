https://ria.ru/20250814/kreml-2035259809.html

В Кремле прошло совещание по подготовке саммита на Аляске

россия

аляска

москва

владимир путин

андрей белоусов

валерий герасимов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников приняли участие в совещании по подготовке российско-американского саммита на Аляске с участием президента РФ Владимира Путина. Встреча прошла в очном формате в Екатерининском зале Московского Кремля. Путин в ходе совещания находился за центральным столом, остальные участники встречи сидели в зале напротив главы государства. В совещании приняли участие члены российской делегации на предстоящем саммите: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на встрече присутствовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в совещании принимали участие члены правительства РФ: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В совещании приняли участие и представители администрации президента РФ: руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник президента, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

россия

аляска

москва

