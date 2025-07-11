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Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии - РИА Новости, 11.07.2025
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17:12 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/medal-2028619298.html
Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии
Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии - РИА Новости, 11.07.2025
Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев",... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:12:00+03:00
2025-07-11T17:12:00+03:00
россия
михаил пиотровский
виктор золотов
государственный эрмитаж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев", сообщил музей. "10 июля 2025 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский был награждён медалью Росгвардии "Генерал армии Яковлев", - говорится в сообщении. Награду Пиотровскому вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков. Награждение состоялось по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. "Для меня огромная честь, это замечательный знак нашего сотрудничества. В наше напряженное время мы каждый день ощущаем, что с нами Росгвардия. Будем продолжать", – сказал Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении. Медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев" вручается за оказание содействия войскам национальной гвардии РФ. "Спасибо Вам за взаимодействие. Мы действительно очень плотно, целенаправленно работаем", – отметил Бураков. Отмечается, что Государственный Эрмитаж и Росгвардию связывает многолетнее сотрудничество. Наряду со службой безопасности музея, охрану Эрмитажа обеспечивает батальон вневедомственной охраны Росгвардии. В рамках этого сотрудничества в Эрмитаже проходят совместные учения по обеспечению безопасности, торжественные церемонии награждения военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Подразделения ведомства также принимают активное участие в культурно-патриотических мероприятиях Эрмитажа.
https://ria.ru/20250702/sankt-peterburg-2026697878.html
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россия, михаил пиотровский, виктор золотов, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Россия, Михаил Пиотровский, Виктор Золотов, Государственный Эрмитаж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии

Генеральному директору Эрмитажа Пиотровскому вручили медаль Росгвардии

© Фото : Росгвардия. Северо-Западный округ/ВКонтактеМихаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии
Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Росгвардия. Северо-Западный округ/ВКонтакте
Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев", сообщил музей.
"10 июля 2025 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский был награждён медалью Росгвардии "Генерал армии Яковлев", - говорится в сообщении.
Реставрация - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 14:17
Награду Пиотровскому вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков. Награждение состоялось по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова.
"Для меня огромная честь, это замечательный знак нашего сотрудничества. В наше напряженное время мы каждый день ощущаем, что с нами Росгвардия. Будем продолжать", – сказал Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.
Медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев" вручается за оказание содействия войскам национальной гвардии РФ.
"Спасибо Вам за взаимодействие. Мы действительно очень плотно, целенаправленно работаем", – отметил Бураков.
Отмечается, что Государственный Эрмитаж и Росгвардию связывает многолетнее сотрудничество. Наряду со службой безопасности музея, охрану Эрмитажа обеспечивает батальон вневедомственной охраны Росгвардии. В рамках этого сотрудничества в Эрмитаже проходят совместные учения по обеспечению безопасности, торжественные церемонии награждения военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Подразделения ведомства также принимают активное участие в культурно-патриотических мероприятиях Эрмитажа.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и младший сержант Максим Старцев во время награждения. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Белоусов вручил российским военным медали "Золотая звезда"
10 июля, 11:17
 
РоссияМихаил ПиотровскийВиктор ЗолотовГосударственный ЭрмитажФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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