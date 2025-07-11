https://ria.ru/20250711/medal-2028619298.html

Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии

Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии - РИА Новости, 11.07.2025

Генеральному директору Эрмитажа вручили медаль Росгвардии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев",... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:12:00+03:00

2025-07-11T17:12:00+03:00

2025-07-11T17:12:00+03:00

россия

михаил пиотровский

виктор золотов

государственный эрмитаж

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028618546_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_660b7f490a79b2ebe9527b1587833b68.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев", сообщил музей. "10 июля 2025 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский был награждён медалью Росгвардии "Генерал армии Яковлев", - говорится в сообщении. Награду Пиотровскому вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков. Награждение состоялось по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. "Для меня огромная честь, это замечательный знак нашего сотрудничества. В наше напряженное время мы каждый день ощущаем, что с нами Росгвардия. Будем продолжать", – сказал Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении. Медаль Росгвардии "Генерал армии Яковлев" вручается за оказание содействия войскам национальной гвардии РФ. "Спасибо Вам за взаимодействие. Мы действительно очень плотно, целенаправленно работаем", – отметил Бураков. Отмечается, что Государственный Эрмитаж и Росгвардию связывает многолетнее сотрудничество. Наряду со службой безопасности музея, охрану Эрмитажа обеспечивает батальон вневедомственной охраны Росгвардии. В рамках этого сотрудничества в Эрмитаже проходят совместные учения по обеспечению безопасности, торжественные церемонии награждения военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Подразделения ведомства также принимают активное участие в культурно-патриотических мероприятиях Эрмитажа.

https://ria.ru/20250702/sankt-peterburg-2026697878.html

https://ria.ru/20250710/nagrady-2028312196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил пиотровский, виктор золотов, государственный эрмитаж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество