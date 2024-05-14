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Биография Антона Силуанова

Биография Антона Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Антона Силуанова

Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:32

2024-05-14T22:32

2024-05-14T22:32

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Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012). С 1985 по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.В 1987-1989 годах служил в Советской армии.С 1989 по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.В 1992 году был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.С 1992 по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.С 2003 по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.С 2005 по 2011 год – заместитель министра финансов РФ. С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ. C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.В 2018-2020 годах – первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.21 января 2020 года Антон Силуанов был назначен министром финансов РФ. Антон Силуанов – декан финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ. Председатель Национального финансового совета Центробанка РФ. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, военно-промышленной комиссии Российской Федерации, совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Член Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". С 2020 года председатель наблюдательного совета Сбербанка. Член партии "Единая Россия". Действительный государственный советник РФ 1 класса (2008).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007). Отмечен Почетной грамотой (2010), Благодарностями (2002, 2012) президента РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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