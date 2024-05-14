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Биография Антона Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024
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22:32 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/siluanov-1944165055.html
Биография Антона Силуанова
Биография Антона Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Антона Силуанова
Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:32
2024-05-14T22:32
справки
россия
рсфср
москва
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сбербанк россии
единая россия
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Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012). С 1985 по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.В 1987-1989 годах служил в Советской армии.С 1989 по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.В 1992 году был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.С 1992 по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.С 2003 по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.С 2005 по 2011 год – заместитель министра финансов РФ. С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ. C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.В 2018-2020 годах – первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.21 января 2020 года Антон Силуанов был назначен министром финансов РФ. Антон Силуанов – декан финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ. Председатель Национального финансового совета Центробанка РФ. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, военно-промышленной комиссии Российской Федерации, совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Член Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". С 2020 года председатель наблюдательного совета Сбербанка. Член партии "Единая Россия". Действительный государственный советник РФ 1 класса (2008).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007). Отмечен Почетной грамотой (2010), Благодарностями (2002, 2012) президента РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
рсфср
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справки, россия, рсфср, москва, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, единая россия, политика, правительство рф
Справки, Россия, РСФСР, Москва, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сбербанк России, Единая Россия, Политика, Правительство РФ

Биография Антона Силуанова

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Антон Силуанов. Архивное фото
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Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012).
С 1985 по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.
В 1987-1989 годах служил в Советской армии.
С 1989 по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.
В 1992 году был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.
С 1992 по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.
В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.
С 2003 по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.
В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.
С 2005 по 2011 год – заместитель министра финансов РФ.
С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ.
C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.
В 2018-2020 годах – первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.
21 января 2020 года Антон Силуанов был назначен министром финансов РФ.
Антон Силуанов – декан финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ.
Председатель Национального финансового совета Центробанка РФ.
Член Совета Безопасности Российской Федерации.
Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, военно-промышленной комиссии Российской Федерации, совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Член Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
С 2020 года председатель наблюдательного совета Сбербанка.
Член партии "Единая Россия".
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2008).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007).
Отмечен Почетной грамотой (2010), Благодарностями (2002, 2012) президента РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияРСФСРМоскваАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Сбербанк РоссииЕдиная РоссияПолитикаПравительство РФ
 
 
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