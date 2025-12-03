https://ria.ru/20251203/siluanov-2059412883.html
Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов
Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов - РИА Новости, 03.12.2025
Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов
Россия является сырьевой страной, будет и дальше вкладывать в эти секторы экономики, которые являются высокотехнологичными, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:53:00+03:00
2025-12-03T07:53:00+03:00
2025-12-03T07:53:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055715613_0:153:3109:1902_1920x0_80_0_0_76e0544667bf46a94387345bea6b4aaf.jpg
https://ria.ru/20251203/siluanov-2059412411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055715613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86e1a125f08cf7c58ade7d9ea86b491d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, рбк (медиагруппа)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа)
Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов
Силуанов: Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики