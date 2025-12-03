Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия является сырьевой страной, будет и дальше вкладывать в эти секторы экономики, которые являются высокотехнологичными, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"У нас такая страна, у нас есть такие возможности. Не у каждого государства есть возможности развивать это направление в экономике", - заключил министр.