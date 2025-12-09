Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу "Эксперт"

"Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", — сказал он.

Идеальной Силуанов назвал конструкцию жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками. По его мнению, это придает экономической политике гибкость. А при замедлении инфляции и низких ставках бюджет может использоваться как дополнительный стимул для экономики, пояснил глава Минфина.

В конце ноября Силуанов отмечал, что у Центробанка сейчас больше маневра для смягчения денежно-кредитной политики и он довольно активно принимает меры по охлаждению экономики. Как подчеркнул министр, это нужно для устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом придется охлаждать.