https://ria.ru/20251209/siluanov-2060743366.html
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета - РИА Новости, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу "Эксперт". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:18:00+03:00
2025-12-09T10:18:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059338506_0:66:2944:1722_1920x0_80_0_0_690c081adfae12d44254634461b019c6.jpg
https://ria.ru/20251208/siluanov-2060514467.html
https://ria.ru/20251203/siluanovyj-2059415413.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059338506_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2f61e4407c6216fb6b68d12efedc9fd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Силуанов: бесконечное бюджетное накачивание экономики чревато разбалансировкой
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу "Эксперт"
.
"Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", — сказал он.
Идеальной Силуанов назвал конструкцию жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками. По его мнению, это придает экономической политике гибкость. А при замедлении инфляции и низких ставках бюджет может использоваться как дополнительный стимул для экономики, пояснил глава Минфина.
В конце ноября Силуанов отмечал, что у Центробанка сейчас больше маневра для смягчения денежно-кредитной политики и он довольно активно принимает меры по охлаждению экономики. Как подчеркнул министр, это нужно для устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом придется охлаждать.
ЦБ прогнозирует, что в этом году рост российской экономики не превысит одного процента. По словам Силуанова, это было планово. А в следующем году, уверен он, уже есть основания для того, чтобы экономика росла не за счет накачиваний, а за счет инвестиций.