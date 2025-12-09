Рейтинг@Mail.ru
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
10:18 09.12.2025 (обновлено: 13:53 09.12.2025)
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета - РИА Новости, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу "Эксперт". РИА Новости, 09.12.2025
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета

Силуанов: бесконечное бюджетное накачивание экономики чревато разбалансировкой

Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться бесконечно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналу "Эксперт".
"Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов", — сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силуанов рассказал, будет ли российская экономика "гнать на велосипеде"
8 декабря, 11:07
Идеальной Силуанов назвал конструкцию жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками. По его мнению, это придает экономической политике гибкость. А при замедлении инфляции и низких ставках бюджет может использоваться как дополнительный стимул для экономики, пояснил глава Минфина.
В конце ноября Силуанов отмечал, что у Центробанка сейчас больше маневра для смягчения денежно-кредитной политики и он довольно активно принимает меры по охлаждению экономики. Как подчеркнул министр, это нужно для устойчивого и сбалансированного роста, когда не будет дополнительных стимулов, которые потом придется охлаждать.
ЦБ прогнозирует, что в этом году рост российской экономики не превысит одного процента. По словам Силуанова, это было планово. А в следующем году, уверен он, уже есть основания для того, чтобы экономика росла не за счет накачиваний, а за счет инвестиций.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силуанов рассказал, от чего зависит курс рубля
3 декабря, 08:19
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
