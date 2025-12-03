Рейтинг@Mail.ru
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
07:47 03.12.2025 (обновлено: 07:48 03.12.2025)
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов
Доля нефтегазовых доходов бюджета России будет сокращаться, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 03.12.2025
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета России будет сокращаться, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"В 2013 году у нас доля доходов бюджета от нефти и газа была 50%. Поэтому любые изменения курса, любые изменения цены на нефть здорово, конечно, влияли на доходную базу. Сейчас мы видим, что развивается и ненефтяной сектор нашей экономики, с одной стороны. Ну и мы видим, что доля доходов от углеводородов будет сокращаться и в доходах к федеральному бюджету", - сказал он в эфире "Радио РБК".
Текущий диапазон курса рубля может сохраниться в будущем, заявил Силуанов
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
