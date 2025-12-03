https://ria.ru/20251203/siluanov-2059412411.html
Доля нефтегазовых доходов бюджета будет сокращаться, заявил Силуанов
Доля нефтегазовых доходов бюджета России будет сокращаться, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 03.12.2025
