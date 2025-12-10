Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/siluanovyj-2061008855.html
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года - РИА Новости, 10.12.2025
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года
Курс в 1998 году упал до 20 рублей за доллар, произошла девальвация, зарплата в пересчете на доллары резко снизилась, рассказал министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:18:00+03:00
2025-12-10T08:18:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://ria.ru/20251206/rubl-2060236082.html
https://ria.ru/20251209/siluanov-2060743366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года

Силуанов рассказал, что в 1998 году его зарплата не превышала $10

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Курс в 1998 году упал до 20 рублей за доллар, произошла девальвация, зарплата в пересчете на доллары резко снизилась, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что его зарплата в то время не превышала 10 долларов в месяц.
"В 1998 году произошла девальвация, когда курс в момент обрушился с привычных всем 6 до 20 рублей за доллар. Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту".
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиянам объяснили, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз
6 декабря, 02:07
"В 2000-е финансы надо было приводить в порядок, снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, чем и занялся Алексей Леонидович (Кудрин, экс-министр финансов РФ - ред.)", - добавил Силуанов.
Одним из самых значимых системных решений в то время была разработка и принятие Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволили разграничить и упорядочить доходы и расходы бюджета по уровням бюджетной системы, а также выстроить систему межбюджетных отношений, отметил он.
"Во-вторых, мы начали ускоренно рассчитываться с внешними долгами. Благо цены на нефть выросли. В 1999-м суммарный российский госдолг превышал 92% ВВП. Это делало нас крайне уязвимыми. Тот же дефолт 1998 года был связан с тем, что бюджет активно занимал на внешнем рынке, а внутренние займы были короткими. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, было принято решение снизить зависимость от внешних займов. Как раз в 2000-м появилась такая возможность", - сказал глава Минфина.
Помимо этого, был создан Стабилизационный фонд для защиты бюджета от ценовой волатильности энергоресурсов в будущем, а также была проведена банковская реформа и создана система гарантирования вкладов, рассказал Силуанов.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Силуанов объяснил, почему нельзя бесконечно накачивать экономику из бюджета
Вчера, 10:18
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала