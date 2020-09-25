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Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:54
2020-09-25T14:22
сколковский институт науки и технологий
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
сергей игнатьев
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Министр финансов России <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Игнатьева</a>, сообщил журналистам глава банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>.Игнатьев, который возглавлял ЦБ в 2002-2013 годах и в настоящее время является советником главы регулятора, был бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом Игнатьев сохранил свое место в новом составе набсовета Сбербанка.Акционеры группы ранее в пятницу утвердили новый состав совета. Так, набсовет покинули четыре человека из руководства ЦБ: первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Валерий Горегляд и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Их места заняли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев. При этом одно место было "конвертировано" и его занял выбранный как независимый директор президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Помимо вышеназванных в набсовет Сбербанка входят помощник президента Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, а также шесть независимых директоров - бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский, ректор МФТИ Николай Кудрявцев.Российскому правительству в настоящее время принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале - 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, озвученным в сентябре представителями Сбербанка, доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, доля юрлиц-резидентов - около 2,25%, доля частных инвесторов - 4%.
https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html
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РИА Новости
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сколковский институт науки и технологий, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сергей игнатьев, экономика

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

13:54 25.09.2020 (обновлено: 14:22 25.09.2020)
496
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
"Мы сегодня провели очередное годовое собрание акционеров и выбрали наш новый наблюдательный совет. По итогам первого заседания наблюдательного совета председателем наблюдательного совета Сбербанка выбран Антон Германович Силуанов, министр финансов Российской Федерации", - сказал Греф.
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Игнатьев, который возглавлял ЦБ в 2002-2013 годах и в настоящее время является советником главы регулятора, был бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом Игнатьев сохранил свое место в новом составе набсовета Сбербанка.
Акционеры группы ранее в пятницу утвердили новый состав совета. Так, набсовет покинули четыре человека из руководства ЦБ: первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Валерий Горегляд и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Их места заняли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев. При этом одно место было "конвертировано" и его занял выбранный как независимый директор президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Помимо вышеназванных в набсовет Сбербанка входят помощник президента Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, а также шесть независимых директоров - бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский, ректор МФТИ Николай Кудрявцев.
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"В наблюдательный совет пришли новые люди, представители от правительства. Это очень квалифицированные, профессиональные наши коллеги. Договорились о работе уже в ближайшие дни над новой стратегией банка, поэтому задач много, будем совместно с коллегами из Сберегательного банка их отрабатывать. Думаю, что мы сможем дальше продвигать наш банк как ведущий банк Российской Федерации. И будем прилагать к этому все необходимые усилия", - отметил Силуанов.
Российскому правительству в настоящее время принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале - 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, озвученным в сентябре представителями Сбербанка, доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, доля юрлиц-резидентов - около 2,25%, доля частных инвесторов - 4%.
2300318
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Сколковский институт науки и технологийСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей ИгнатьевЭкономика
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