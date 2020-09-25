https://ria.ru/20200925/sberbank-1577767641.html

Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет Сбербанка, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:54

2020-09-25T13:54

2020-09-25T14:22

сколковский институт науки и технологий

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

сергей игнатьев

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Министр финансов России <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, который ранее в четверг был избран в наблюдательный совет <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, стал его новым председателем вместо экс-главы ЦБ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ignatev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Игнатьева</a>, сообщил журналистам глава банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>.Игнатьев, который возглавлял ЦБ в 2002-2013 годах и в настоящее время является советником главы регулятора, был бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. При этом Игнатьев сохранил свое место в новом составе набсовета Сбербанка.Акционеры группы ранее в пятницу утвердили новый состав совета. Так, набсовет покинули четыре человека из руководства ЦБ: первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Валерий Горегляд и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Их места заняли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев. При этом одно место было "конвертировано" и его занял выбранный как независимый директор президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Помимо вышеназванных в набсовет Сбербанка входят помощник президента Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, а также шесть независимых директоров - бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский, ректор МФТИ Николай Кудрявцев.Российскому правительству в настоящее время принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале - 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, озвученным в сентябре представителями Сбербанка, доля нерезидентов в капитале Сбербанка составляет 43,75%, доля юрлиц-резидентов - около 2,25%, доля частных инвесторов - 4%.

https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html

https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сергей игнатьев, экономика