Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
16:18 03.12.2025 (обновлено: 16:50 03.12.2025)
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о программе двухдневного визита Владимира Путина в Индию. РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о программе двухдневного визита Владимира Путина в Индию.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
  • В четверг, 4 декабря, Путин пообщается с премьер-министром страны Нарендрой Моди в неформальной обстановке, беседа будет носить закрытый характер.
«
"Это один из ключевых пунктов визита президента, поскольку в ходе таких доверительных контактов с глазу на глаз обсуждаются самые актуальные, самые чувствительные и самые важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Официальные переговоры состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном составах.
  • В состав российской делегации в том числе вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы МИД Андрей Руденко.
«
"Честно говоря, приходилось "резать по живому", сокращать некоторых желающих принять участие. Потому что интерес к сотрудничеству с Индией огромный, многие хотели поучаствовать в переговорах".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Также в составе делегации будет главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
  • Вместе с Путиным она примет участие в церемонии запуска телеканала RT India.
  • В Индию отправятся и представители крупного бизнеса, среди них — Сбербанк, Роснефть, ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений и другие.
  • В пятницу Путин и Моди выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
  • В присутствии двух лидеров состоится церемония обмена десятью документами межправительственного и межведомственного характера.
«

"Планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • По итогам переговоров Путин и Моди сделают заявление для СМИ.
  • В последний день визита в Индию российский лидер посетит мемориал Махатмы Ганди и встретится с президентом страны Дроупади Мурму.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Роскосмос" в Индии подпишет меморандум о сотрудничестве, заявил Ушаков
Вчера, 16:07
 
